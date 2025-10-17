A la Chambre des députés italiens un colloque sur le “droit de rester” en Afrique

AGI - Les opportunités d'investissement pour les entreprises italiennes en Afrique, comme moyen de créer des solutions concrètes pour éviter l'émigration, et l'approche économique comme moteur de développement humain: ces deux axes ont été au cœur de la conférence “Droit de séjour et de retour: opportunités pour l'Italie et l'Afrique”, organisée hier à la Chambre des députés italienne par le député d’origine ivoirienne Aboubakar Soumahoro. La discussion a réuni des représentants institutionnels, économiques et financiers de nombreux pays africains, ainsi que les responsables de la mise en œuvre du Plan Mattei, afin de développer une réflexion sur la nécessité de combiner le changement de regard sur le continent africain avec une approche plus concrète, axée sur les projets et à long terme. Dans son discours d'ouverture, le président de la Chambre des députés italienne, Lorenzo Fontana, a qualifié le Plan Mattei de “modèle vertueux” de coopération et a reconnu son potentiel pour promouvoir “un développement équilibré des relations économiques entre les pays”. Pour Fontana, la synergie entre les décideurs publics et le secteur privé est cruciale dans ce contexte: “Les gouvernements africains et européens doivent coopérer pour soutenir les entreprises dans la construction d’une économie capable de générer des emplois et de consolider le tissu productif local”, a-t-il déclaré, pour qui “le développement économique ne peut être séparé du développement humain”. Une tâche, a-t-il ajouté, “qui implique également les organisations du tiers secteur et les communautés locales”, avec l'objectif de “réussir à briser la chaîne qui transforme le besoin en exode”.
Lorenzo Ortona, le coordinateur adjoint de la structure opérationnelle du Plan Mattei à la Présidence du Conseil des ministres italien constate les premiers effets positifs du programme gouvernemental sur l'image du continent africain. “Un an et demi après son lancement, ce n'est pas un hasard si l'opinion publique italienne a aujourd'hui un regard beaucoup plus positif sur l'Afrique”, a déclaré l'expert, qui a ensuite cité les instruments financiers mis en place pour faciliter la mise en œuvre des projets. Notamment la collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD), qui “pour chaque euro investi par l'Italie, en injecte au moins le même montant”. Pour le sous-secrétaire d'État au ministère de l'Économie et des Finances, Federico Freni, avec le Plan Mattei l'Italie doit démontrer sa confiance en l'Afrique, en favorisant une approche économique qui exige “courage et vision”. “Investir, ce n'est pas comme la charité: cela exige de croire” dans le projet dans lequel on investit, a-t-il averti, considérant le “droit de rester” (dans son propre pays) comme “un défi culturel” et une “évolution qui se traduit également en termes économiques”.
L'auditoire africain s'est concentré sur les questions cruciales du passé dans les relations européennes avec le continent et sur la nécessité d'un réel partage des décisions. Ainsi, le Haut Représentant du Président du Liberia, le député Nthati Moorosi, a lancé un appel cinglant à l'Italie pour qu'elle “joue un rôle plus important” en Afrique, compte tenu du fait que de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest “ne maîtrisent pas leur monnaie car ils dépendent encore de la France”. “Il faut donner aux jeunes Africains les moyens de parvenir à leur autonomie”, a insisté Moorosi, soulignant que la création d'opportunités industrielles qui contribueront à remodeler l'équilibre mondial des pouvoirs en dépend. “Réfléchissons à la manière dont le rôle de la Chine dans les industries italiennes ou africaines pourrait être réduit”, a poursuivi le Libérien, pointant du doigt la lourde fiscalité et l'exploitation des matières premières africaines. “L’or africain est utilisé pour augmenter la valeur des matières premières en provenance du Royaume-Uni ou d’autres pays”, a-t-il dénoncé, en rappelant que l’absence de relations équitables a récemment poussé plusieurs dirigeants du continent – notamment dans la région du Sahel – “à demander que l’Afrique soit rendue aux Africains”. “Lors de l'établissement de partenariats stratégiques, nous devons garder à l'esprit la nécessité d'un cadre de respect et de réciprocité ”, a-t-il averti, appelant à “construire des ponts entre l'Italie et l'Afrique”. L'ambassadeur du Mozambique en Italie, Santos Alvaro, a adopté un ton plus modéré, appelant l'Italie à être “un partenaire fiable et essentiel” et félicitant le gouvernement italien d'avoir posé les bases d'un partenariat équitable avec l'Afrique. M. Alvaro a suggéré une plus grande implication des entreprises italiennes dans le secteur énergétique du Mozambique, pays qui exporte actuellement de l'électricité vers les pays voisins. “L'Italie peut apporter son expertise dans le développement de systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie”, a-t-il souligné, proposant la création d'un “réseau de spécialistes” pour renforcer la collaboration entre l'Italie et le Mozambique.
Sur le plan commercial, le vice-président de Confindustria-Assafrica Antonio Tomassini a souligné l'implication constante des entreprises qui adhèrent à l'association dans les projets du Plan Mattei. C’est le cas de l'initiative de numérisation de l'administration fiscale au Sénégal, ainsi que du projet lancé avec l'Université de Bari et le Centre culturel Giuseppe Lazzati de Tarente - dans la région des Pouilles - pour la création d'un corridor universitaire destiné aux réfugiés du bassin méditerranéen. Antonio Maria Rinaldi, président du groupe Trevi et ancien député européen, a exhorté les participants à s'attaquer aux problèmes cruciaux du marché africain, notamment le risque de change et les difficultés d'accès au crédit, un domaine dans lequel, selon lui, le travail de la banque SACE et d’autres agences européennes joue un rôle stratégique pour atténuer les risques d'investissement. M. Rinaldi a rappelé que le groupe Trevi est présent en Afrique depuis plus de 50 ans et dans plus de 90 pays, dans les domaines des fondations spéciales et de la fabrication de machines, affirmant qu l'action italienne a “contribué à l'émergence d'une classe dirigeante locale”. Raffaello Matarazzo, Responsabile degli Affari Internazionali, Supporto aziendale, Africa Sub Sahariana e Americhe d'Eni, a quant à lui attiré l'attention sur le défi énergétique auquel est confronté le continent africain, où environ 600 millions de personnes, soit environ 8% de la population mondiale, n'ont pas accès à l'électricité. Il s'agit d'un défi de plus en plus urgent, a souligné M. Matarazzo, compte tenu de la demande africaine qui dépasse notre capacité à créer un accès à l'énergie. Il est donc essentiel de travailler avec une vision stratégique globale et des projets à long terme. Eni est présent en Afrique depuis 1954, d'abord en Égypte et aujourd'hui dans 13 pays du continent. “Plus de 80% du gaz produit dans ces pays est destiné au marché intérieur pour la production d'énergie”, a-t-il précisé.
La conférence a également abordé l'aspect financier. Maurizio Valfrè, directeur de l’Union des banques arabes et européennes (Ubae) a remarqué que la santé économique est “une condition fondamentale pour l'exercice des droits de la personne”, tout comme le droit de rester dans son pays. L'établissement de crédit, qui a fêté ses 50 ans d'activité en 2023, a mis en œuvre au fil des ans “des projets d'une valeur de 150 milliards d'euros”. “Nous nous sentons particulièrement à l'aise pour intervenir lors de cette conférence”, a souligné Valfrè, pour qui investir en Afrique représente “une grande opportunité, mais aussi une grande responsabilité”, en soulignant que d'ici 2050, la moitié des nouveau-nés dans le monde seront africains. Dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la confiance mutuelle dans les affaires, l'entrepreneur ivoirien Stanislas Zezé a souligné la nécessité de promouvoir davantage d'investissements croisés entre l'Italie et l'Afrique. Expert en gestion des risques et fondateur de Bloomfield, première agence de notation africaine, cet expert appelle à “créer des passerelles et des coentreprises”, un outil précieux pour “améliorer le discours et la projection de l'Afrique”. La voie à suivre, suggère-t-il, est de promouvoir une approche en monnaie locale pour le financement de l'Afrique: selon les statistiques de solvabilité, les pays africains sont impactés négativement s'ils sont valorisés dans une monnaie autre que la leur, souligne-t-il, tandis qu'investir dans la monnaie locale permettrait de mieux apprécier le secteur privé africain. Selon lui, deux principaux défis doivent être relevés dans ce domaine: la transformation économique – un objectif “qui prend du temps”, compte tenu de l'indépendance récente de plusieurs pays africains – et l'investissement technologique dans des secteurs cruciaux “tels que l'éducation, le développement et la santé”.