L'Éthiopie et l'Italie engagées pour soutenir le développement touristique du Tigré

AGI - Le ministère éthiopien des Finances et l'Agence italienne de coopération au développement (AICS) ont signé un accord pour le lancement d'un projet de deux ans visant à développer des activités touristiques en faveur des communautés vivant dans la région de Wukro-Gheralta, dans le nord du Tigré. L'accord, a indiqué le ministère éthiopien dans un communiqué, a été signé par la ministre d'État auprès du ministère des Finances, Semereta Sewasew, et l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese. Financé à hauteur de 1,7 million d'euros, ce projet marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays, visant à promouvoir des moyens de subsistance durables, la consolidation de la paix et la préservation culturelle dans les zones post-conflit. Lors de sa présentation, la ministre Sewasew a souligné que cette initiative "revêt une valeur à la fois symbolique et stratégique", marquant une nouvelle étape dans l'amitié de longue date entre l'Éthiopie et l'Italie, ancrée dans une histoire commune et soutenue par une coopération mutuelle. Semasew a exprimé sa gratitude pour la solidarité du gouvernement italien, soulignant qu'en investissant dans le patrimoine et les personnes, "cette initiative contribuera à redonner espoir, à créer des emplois et à préserver notre identité culturelle pour les générations futures". La ministre éthiopienne a ajouté que ce projet reflète une conviction commune selon laquelle le patrimoine culturel, lorsqu'il est intégré aux économies locales, est un facteur d'autonomisation, garantissant que les populations locales deviennent à la fois gardiennes et bénéficiaires du patrimoine qu'elles préservent.
Le projet s'inscrit directement dans le programme de relèvement post-conflit de l'Accord de paix de Pretoria et dans le Plan décennal de développement de l'Éthiopie (2021-2030), qui reconnaît le tourisme durable comme un moteur essentiel du développement local et de la diplomatie culturelle. Dans ce cadre, l'ambassadeur italien Palese s'est dit convaincu que "la culture et le tourisme peuvent être de puissants moteurs de paix, de résilience et de prospérité". L'ambassadeur, en clôture de son mandat, a souligné que cet accord constitue une étape importante pour garantir le développement du secteur touristique, en complément des efforts déployés dans d'autres domaines tels que la santé. L'initiative de deux ans vise à revitaliser notamment la ceinture de Wukro-Gheralta, une région riche en trésors culturels exceptionnels qui a connu des difficultés ces dernières années. Le projet se concentre sur la restauration de sites historiques et le développement d'entreprises touristiques inclusives et communautaires.