L'Union européenne investit 12 miliards en Afrique du Sud pour une transition verte et juste

AGI - Lors du Global Gateway Forum qui s'est tenu à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, ont dévoilé un plan d'investissement de l'Europe, d'un montant de près de 12 milliards d'euros. Avec ce plan, le Team Europe renforce son ambition de collaborer avec l'Afrique du Sud pour devenir des leaders mondiaux dans les domaines de la transition énergétique juste, des infrastructures durables, de la connectivité numérique et de la chaîne de valeur pharmaceutique. Il reflète un engagement commun à bâtir une Afrique du Sud plus saine, plus durable, plus prospère et plus inclusive, en stimulant la compétitivité, en créant des emplois et en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte dans la transition vers une économie verte. Ce plan d'investissement s'appuie sur l'enveloppe de 4,7 milliards d'euros annoncée lors du sommet UE-Afrique du Sud qui s'est tenu au Cap en mars, marquant un nouveau chapitre dans le partenariat entre l'UE, ses États membres, l'Afrique du Sud et les institutions de financement du développement, en mobilisant des investissements accrus via la stratégie Global Gateway. "Cet investissement contribuera à bâtir l’économie du futur dans l’Afrique du Sud d’aujourd’hui", a déclaré le président Ramaphosa, ajoutant que ce plan comprend un soutien dans des domaines tels que les minéraux critiques, le développement de batteries, l’hydrogène vert, les énergies renouvelables et les vaccins, et "contribuera à accélérer la transition juste de l’Afrique du Sud vers une économie bas carbone, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte". Globalement, le plan couvre plusieurs domaines stratégiques qui s'articule en quatre points.
Il s'agit en premier lieu de promouvoir la transition énergétique, avec 8,7 milliards d’euros pour contribuer à la transformation énergétique et industrielle de l’Afrique du Sud grâce à l'hydrogène vert (stimuler les investissements dans des projets stratégiques et soutenir les institutions pour mettre en œuvre des réformes structurelles des politiques et de la réglementation), aux matières premières critiques (création d’une facilité d’investissement pour les projets locaux de traitement des minéraux, ainsi qu’une assistance technique pour renforcer le dialogue politique, la coopération réglementaire, les normes de durabilité et la recherche et développement), aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (développement de projets solaires, éoliens et d’efficacité énergétique pour diversifier le mix énergétique de l’Afrique du Sud et renforcer sa sécurité énergétique) et un autre soutien à la transition énergétique juste (fournir un financement flexible pour les priorités émergentes des piliers de la Jet).
En second lieu, il s'agit d'assurer une transition juste et inclusive avec une dotation de 1,2 milliard d’euros, afin que personne ne soit laissé pour compte, en soutenant: la reconversion professionnelle et les nouvelles opportunités d’emploi liées à la transition énergétique juste; des projets de recherche, d’innovation et d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de sécurité hydrique; l’écologisation des services municipaux pour assurer un développement urbain et rural durable et l'agriculture intelligente face au climat pour améliorer la résilience et la productivité.
Pour la connectivité, la logistique et les infrastructures vertes, 1,3 milliard d'euros seront investis dans des infrastructures modernes et durables afin de renforcer la connectivité et l'innovation, notamment les transports, la logistique basée sur les énergies renouvelables et un approvisionnement électrique stable, les corridors stratégiques et les systèmes de transports publics pour des réseaux de transport efficaces et des infrastructures numériques.
Le quatrième volet est le développement de la production locale de vaccins en Afrique du Sud avec 292 millions d'euros, notamment le renforcement de l'écosystème réglementaire, le soutien à la structuration du marché et l'investissement dans la recherche biotechnologique innovante, le renforcement des infrastructures pharmaceutiques, la formation et le renforcement des capacités, et le soutien au déploiement de produits pharmaceutiques afin d'améliorer la résilience de la santé publique.
Selon le compte-rendu de la Commission européenne publié sur le site du Forum Global Gateway, un nouvel engagement a également été pris en faveur du projet d'ammoniac vert de Coega, avec la production locale qui répondra à la demande mondiale et nationale croissante des secteurs agricole, chimique et minier. Il soutiendra également l'ambition de l'Afrique du Sud de devenir une plaque tournante mondiale du transport maritime, l'ammoniac vert devenant un carburant maritime propre de choix. Un autre engagement visant à renforcer les capacités locales de bioproduction pour la production de vaccins et d'autres produits pharmaceutiques en Afrique du Sud destinés à tout le continent africain. Ces projets concrets permettront de mettre en œuvre le programme d'investissement de manière durable, en créant des bénéfices locaux et en ajoutant de la valeur à l'économie locale.