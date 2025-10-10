Ue-Ethiopie, un accord renforce le partenariat dans la santé, l'énergie, le numérique et la gestion des migrations

AGI - L'Éthiopie et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat dans le cadre de la stratégie "Global Gateway", afin de renforcer leur coopération dans les domaines du numérique, de l'énergie et de la santé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a annoncé avec satisfaction à l'issue de sa rencontre, à Bruxelles, avec le président ethiopien, Taye Atske Selassie. "Il en va de même pour la gestion des migrations, la paix et la sécurité", a écrit ensuite sur X, en soulignant que, en ligne générale, le Global Gateway "renforce le partenariat entre l'Ue et l'Éthiopie", qui repose "sur le respect, des intérêts communs et des avantages mutuels". L'accord a été signé en marge de la deuxième édition du Forum "Global Gateway" de l'Union européenne, qui a débuté hier dans la capitale belge. Avant la cérémonie de signature, les deux parties ont tenu des discussions bilatérales axées sur le renforcement des liens entre l'Éthiopie et l'Ue et sur l'élargissement de la collaboration dans des domaines d'intérêt commun. Pour sa part, le président Taye a souligné que l'initiative "Global Gateway" arrive à point nommé, ouvrant la voie à une vision stratégique commune et à un partenariat plus résilient entre l'Éthiopie et l'Union européenne.
Lors du Forum, les discussions ont porté sur la stimulation des investissements économiques dans le cadre du Global Gateway, notamment dans les secteurs du numérique, de l'énergie, des chaînes de valeur agroalimentaires et de la santé. Elles ont également abordé la poursuite des réformes économiques et les progrès vers la réconciliation, la paix et le dialogue national afin d'en maximiser l'impact. Une enveloppe de 105 millions d'euros témoigne de l'engagement de l'Ue, dont 90 millions d'euros pour soutenir des actions en matière de gouvernance foncière, de préservation de la nature, de migration et d'autonomisation économique des femmes. Plus précisément, l'Ue financera quatre actions: le renforcement de la gouvernance foncière pour le développement durable en Éthiopie, la conservation de la nature et la gouvernance durable des paysages, le renforcement des mécanismes nationaux de réponse et de réintégration pour les migrants de retour en Éthiopie, et le renforcement de l'écosystème des entreprises dirigées par des femmes et de leur autonomisation économique dans les chaînes de valeur clés.
Un financement de 15 millions d'euros est destiné à renforcer les capacités de l'Éthiopie à soutenir la résilience et l'intégration des réfugiés, ainsi que la réintégration durable des migrants de retour en Éthiopie. Cette enveloppe s'inscrit dans la volonté de l'Ue d'aborder la coopération en matière de migration de manière globale, par un dialogue permanent et un vaste portefeuille de soutien à la gestion des migrations et aux initiatives de déplacement forcé en Éthiopie. La signature de cet accord marque en tout cas une étape importante dans la consolidation de plus d'un demi-siècle de relations diplomatiques, donnant un nouvel élan à la déclaration commune de 2016 sur l'engagement stratégique entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Le document signé hier à Bruxelles vise à renforcer la coopération et les investissements dans des secteurs prioritaires, notamment la numérisation, les énergies renouvelables, les systèmes agroalimentaires, la santé, les infrastructures durables, la paix et la sécurité.
Dans le cadre de cette initiative, l'Italie a fourni du matériel médical de pointe à six hôpitaux éthiopiens: grâce à un financement de 880.000 euros, des équipements ont été achetés pour cinq spécialités médicales sélectionnées. L'ambassade d'Italie à Addis-Abeba souligne que ce projet, qui s'appuie sur des fonds européens, mis en oeuvre par l'Italie et l'Espagne, reflète l'engagement de longue date que Rome a démontré pour garantir l'accès de toutes les communautés du pays à des services médicaux de qualité. "L'Italie est fière de se joindre aux institutions de santé éthiopiennes et à l'Union européenne pour bâtir des systèmes de santé plus solides et plus inclusifs", a commenté la mission diplomatique. Dans le cadre d'une plus ample collaboration avec le ministère ethiopien de la Santé, cette initiative vise à renforcer le système de santé du pays africain et à accélérer la progression vers une couverture sanitaire universelle.