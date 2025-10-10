Le partenariat UE-Angola progresse grâce à des investissements majeurs dans le corridor de Lobito

AGI - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rencontré le président angolais João Lourenço lors du Forum Global Gateway 2025 d'hier à Bruxelles. Cette rencontre a mis en lumière le soutien apporté par l'UE à l'Angola, par le biais de sa stratégie Global Gateway, pour promouvoir la diversification économique et la création d'emplois, la croissance durable et l'intégration régionale. Ce partenariat est renforcé par la présidence angolaise de l'Union africaine et l'accueil prochain du sommet Ue-Ua à Luanda.
L'Union européenne intensifie ses investissements dans la diversification économique de l'Angola, en mettant l'accent sur le développement durable du corridor de Lobito dans le cadre de la stratégie Global Gateway. Rien que cette année, près de 57 millions d'euros de subventions sont engagés pour soutenir les principales chaînes de valeur agricoles et les plateformes logistiques associées le long du corridor. La Commission européenne consacre 50 millions d'euros au renforcement des principales chaînes de valeur agricoles le long du corridor de Lobito. Cette subvention soutiendra la production, la distribution et les investissements durables dans le secteur, au bénéfice notamment des petits exploitants agricoles.
Par ailleurs, a été annoncé le projet "Du transport au commerce: catalyseur du corridor de Lobito", soutenu par une subvention de 8 millions d’euros, dont 7 de la Commission européenne et un million des Pays-Bas. Ce projet contribuera au développement de la plateforme logistique de Caala, située à proximité de la voie ferrée du corridor de Lobito. Ce hub moderne permettra de rationaliser le stockage, la manutention et le transport des marchandises, améliorant ainsi l’efficacité pour les producteurs locaux et le commerce régional.
L’engagement européen a permis aux membres du team Europe d’investir ensemble plus de 2 milliards d’euros dans le corridor de Lobito, en Angola, en République démocratique du Congo et en Zambie. Grâce à ces investissements, Global Gateway stimule une croissance inclusive et durable dans la région afin de libérer le potentiel du corridor de Lobito en tant que pôle d’échanges, d’emplois et de développement.
L’Union européenne et l’Angola collaborent pour stimuler la diversification économique, la création d’emplois, le commerce et les investissements durables. Grâce à Global Gateway, les investissements européens sont principalement destinés aux chaînes de valeur agricoles, à la connectivité, aux infrastructures, à l’éducation et à la gouvernance. Le développement du corridor de Lobito est un projet phare de Global Gateway.