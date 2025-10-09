L'Italie soutient la santé maternelle et infantile en Tanzanie

AGI - Le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli, a présenté à Naples l'initiative MaCoReSi (Maternité consciente, responsable et sûre). Financé à hauteur de 2,1 millions d'euros par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) par l'intermédiaire de l'Agence italienne de coopération au développement (AICS), ce projet est un outil innovant et résolument axé sur le genre, visant à promouvoir l'égalité, l'autonomisation des femmes et la protection de leur santé reproductive en Tanzanie. L'initiative sera mise en œuvre par l'Université de Campanie Luigi Vanvitelli en collaboration avec le Collège universitaire des aspirants médecins missionnaires et l'ONG Médecins avec l'Afrique (CUAMM). Elle vise à améliorer l'accès à des services de santé maternelle et reproductive de qualité en Tanzanie en intervenant dans la prévention, le diagnostic et le traitement des complications obstétricales. “La collaboration avec les universités et la société civile est désormais un élément phare de la coopération italienne, notamment dans le secteur de la santé”, a déclaré le vice-ministre. Des universités telles que l'Université de Padoue et l'Université catholique du Sacré-Cœur collaborent également avec le CUAMM dans le cadre du projet pour améliorer les services de santé de base et la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.
Le CUAMM, partenaire de longue date de la Coopération italienne au développement, collabore également avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour renforcer un hôpital pédiatrique en République centrafricaine. Ces initiatives sont soutenues par la Coopération italienne au développement, avec un engagement total dépassant actuellement 25 millions d'euros, a expliqué ancore Cirielli. Grâce à sa collaboration avec Médecins d'Afrique, MACORESI prévoit diverses actions, avec un objectif clinique et sanitaire, visant à renforcer les services obstétricaux et spécialisés pour le traitement de la fistule obstétricale, ou éducatif et de l’information, pour sensibiliser les communautés et les institutions à la santé sexuelle et reproductive, à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, et à la prévention des violences sexistes.
Des initiatives institutionnelles visant à renforcer la gouvernance, le plaidoyer et les réseaux de collaboration entre les hôpitaux, les autorités et la société civile sont également prévues. Avec cette initiative, l'Université Vanvitelli confirme son engagement non seulement en faveur de l'enseignement et de la recherche, mais aussi de sa “troisième mission”, qui vise au transfert de connaissances et de bonnes pratiques au-delà de ses frontières. La Tanzanie, également incluse parmi les pays cibles du Plan Mattei, est un partenaire de plus en plus important de la stratégie de coopération italienne, avec un portefeuille d'initiatives en cours d'une valeur de plus de 40 millions d'euros en subventions et prêts. Ces initiatives vont des soins de santé à la formation professionnelle dans le secteur du tourisme, en passant par de grands projets de soutien à la filière café en Afrique, intégrés au Plan Mattei italien- dont la Tanzanie est l'un des cinq pays pilotes - et au Global Gateway de l’Union européenne.