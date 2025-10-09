Aics et E4 Impact développent un réseau pour la formation et l'entrepreneuriat au Ghana 

AGI - Promouvoir l'emploi des jeunes au Ghana, assurer la croissance économique et les compétences professionnelles du pays, et offrir à l'Italie un levier efficace pour pallier la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le secteur industriel. Tels sont les objectifs principaux du projet INSPIRE, une initiative promue et financée par l'Agence italienne de coopération au développement (AICS) en collaboration avec l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan et son spin-off africain, E4Impact. Dans un entretien avec l'Agenzia Nova, Saviour Agortimevor, coordinateur d'E4Impact a présenté les méthodes et les objectifs du projet. Pour mettre en œuvre l’initiative au Ghana, E4Impact collabore avec l'Université d'études professionnelles d'Accra (UPSA), le Centre interuniversitaire de recherche sur les services publics (CRISP), le Volontariat international pour le développement (VIS) et l'unité de l'Institut Don Bosco opérant en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Ghana, au Libéria, au Nigéria et en Sierra Leone. L'initiative mobilise des acteurs du monde universitaire, du secteur public et du secteur privé afin de répondre collectivement à l'un des besoins de développement les plus urgents du Ghana: l'insertion professionnelle des jeunes.
L'objectif principal de l'initiative, explique Saviour, est de favoriser la création d'au moins 1 620 emplois, dont 35% pour les femmes, en soutenant la croissance de 570 PME ghanéennes et en améliorant les compétences de 4.615 jeunes. À cette fin, Inspire a mis en place un réseau collaboratif regroupant huit centres de formation professionnelle situés dans cinq des 16 régions du Ghana (Nord, Ashanti, Bono, Ouest et Grand Accra). Le projet couvre divers domaines d'action, explique le coordinateur, précisant que l'Université d'Accra compte plusieurs campus – cinq, plus un centre dans la capitale – dédiés à de multiples facultés ou spécialisations, allant de la médecine aux sciences agricoles, de l'économie appliquée à l'ingénierie ou aux études culturelles. Ces centres offrent une formation de qualité et peuvent potentiellement accroître la compétitivité des entreprises locales. L'initiative est dotée d'un budget d'environ 3,5 millions d'euros, réparti sur 36 mois. Grâce à la collaboration avec VIS, 1% des emplois créés seront destinés à des personnes handicapées.
Dans le cadre de l'engagement du projet contre le chômage, poursuit Saviour, E4Impact et les partenaires du projet Inspire mettent en place un observatoire du travail au Ghana. “Il associe des entreprises, des agences d'intérim, des organismes de formation et des agences gouvernementales afin d'analyser les tendances et les emplois les plus recherchés dans les régions où nous intervenons, puis de transmettre ces informations aux centres de formation avec lesquels nous collaborons”, explique Saviour, qui espère publier à terme “une enquête annuelle sur le marché du travail dans les cinq régions où nous intervenons”. Le Bureau national des statistiques du Ghana collabore également au projet. Le projet prévoit également la création d'un Centre italien d'innovation au sein de l'Université des études professionnelles d'Accra. Ce centre soutiendra les initiatives liées aux entreprises italiennes, afin de créer un réseau d'innovation régional et international et de développer les capacités des entreprises ghanéennes en matière de services et de nouveaux outils pour le travail.