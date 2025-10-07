Du Mozambique à l'Érythrée, l’Italie accroît son engagement en Afrique

AGI - L'Italie a annoncé un programme d'aides au développement pour plus de 123 millions d'euros, avec des interventions prévues au Mozambique, au Sénégal, en Algérie, en Éthiopie et en Érythrée. L'initiative a été approuvée par le Comité mixte pour la coopération au développement, organisme présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale qui s'occupe de coordonner les politiques gouvernementales en matière de coopération : en font partie des représentants du ministère des Affaires étrangères, de l'Agence italienne de coopération au développement (AICS) et du Conseil national de la coopération au développement (CNCS), un organe consultatif plus large. Si l'Afrique n'est pas le seul destinataire de ce dernier programme d'aide, ses pays sont sans doute les plus visés, avec plus de 60 millions d'euros d'aides prévus (environ la moitié de l'allocation financière dans son ensemble). Des initiatives ont été approuvées pour soutenir la production agricole durable au Mozambique, la sécurité alimentaire et l'innovation agricole au Sénégal, le renforcement du système de santé en Éthiopie, ainsi que la création en Algérie d'un centre de formation et recherche dans le secteur agricole intitulé à Enrico Mattei et la réhabilitation du théâtre d'Asmara, en Erythrée.
Toujours en Afrique, le comité a confirmé les engagements pluriannuels du gouvernement italien envers le G7, notamment une contribution au CgiarBioversity pour renforcer les compétences des jeunes innovateurs africains dans le secteur agroalimentaire. Ce partenariat mondial regroupe des organisations de recherche pour améliorer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et gérer durablement les ressources naturelles. Au cours de cette dernière réunion, presidée par le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli, le comité a également approuvé une intervention pour gerer les services essentiels en Afghanistan et le secteur agricole en Moldavie, en collaboration avec le CIHEAM, le Centre international de hautes études agronomiques pour la Méditerranée. Enfin, le Comité a émis un avis favorable sur les financements que la banque de developpement Cassa depositi e prestiti (Cdp), destinera au Fonds nord-africain RMBV (20 millions de dollars), à la Géorgie (40 millions de dollars) et à la Mongolie (20 millions de dollars).