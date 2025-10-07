L'Italie attribue des bourses d’études à 22 jeunes somaliens 

AGI - L'Italie a délivré une bourse d'études à 22 jeunes somaliens, qui pourront se former dans les principales universités italiennes en ingénierie, économie, agronomie, médecine et sciences sociales. L'ambassadeur italien à Mogadiscio, Pier Mario Daccò Coppi, les a personnellement remises aux étudiants sélectionnés dans le cadre du projets de coopération internationale: les 12 garçons et 10 filles pourront étudier dans les universités de Palerme, Florence, Viterbo, Parme, Naples, Gênes, Turin et Padoue, ainsi qu'au Polytechnique de Milan. Les bourses sont principalement destinées aux études d'ingénierie et d'économie, mais les autres filières sont également représentées. L'ambassadeur a aussi félicité les lauréates des bourses offertes par l'Université UniCamillus de Rome, un institut privé qui, dans le cadre d'un projet intitulé "Synergie éducative transculturelle intégrée en sciences de la santé" financé par le programme européen Next Generation EU, permettra à 16 étudiantes de l'Université nationale somalienne de passer quelques mois en Italie pour acquérir une expérience pratique dans des laboratoires de physiothérapie et de traumatologie de pointe.
Un total de 19 bourses ont été allouées aussi par l'Université de Palerme à destination des étudiantes de l'Université nationale somalienne, qui se rendront en Sicile pour étudier le lien eau-alimentation-énergie avec l'Afrique, dans le cadre du projet "Nexus eau-énergie-alimentation 2 Afrique", un projet financé dans le cadre du PNRR. Ce projet est essentiel à la réalisation des Objectifs de développement durable et s'inscrit dans la continuité des objectifs du Plan Mattei. La cérémonie s'est déroulée en présence des recteurs des universités somaliennes d'origine des boursiers, des coordinateurs de projets locaux des universités italiennes et d'une délégation d'étudiants somaliens ayant terminé leur première année d'études en Italie.