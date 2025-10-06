L'Italie mise sur le Ghana pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre

AGI - La pénurie de main-d'œuvre en Italie n'est plus une perspective d'avenir, mais une réalité contingente, quotidienne, qui impacte profondément l'ensemble du tissu productif et auquel il est urgent de réagir. En sont convaincus les participants de la conférence "Mobilité internationale", organisée par Confindustria Alto Adriatico et l'AIDP (Association italienne pour la gestion du personnel – Vénétie et Frioul-Vénétie Julienne), afin d'explorer toutes les dynamiques qui régissent le processus d'internationalisation des travailleurs. Le tableau démographique italien est sans équivoque: la courbe de croissance démographique est en baisse, contrastant fortement avec la courbe africaine. Ce déséquilibre crée un besoin impératif d'augmenter le pourcentage de travailleurs étrangers pour compenser le manque de compétences, un défi auquel les entreprises sont confrontées quotidiennement avec une urgence croissante.
Maria Raffaella Caprioglio, présidente d'Umana Spa, a souligné qu'il n'est pas encore clair si le déficit de ressources humaines, "dont les signes sont clairs dès l'enseignement secondaire, est un problème persistant". La crise touche particulièrement l'Italie, pays à forte vocation manufacturière: la production industrielle a chuté de 4,5% en janvier 2024, comme l'a souligné Carlo Alberto Papaccio, directeur des ressources humaines du groupe Marzotto. Le recul historique est éclairant: au XXe siècle, a ajouté le responsable, 29 millions d'Italiens ont émigré, tandis qu'entre 2000 et 2005, plus de 4 millions d'étrangers se sont installés en Italie, portant la population immigrée à environ 5,4 millions.
Face à une politique migratoire qualifiée par Giuseppe Del Col, directeur général adjoint de Confindustria Alto Adriatico, d'historiquement "artisanale et bureaucratique", la nécessité d'une approche structurée s'est imposée.
Le projet au Ghana s'inscrit dans ce contexte, et il a été présenté comme un modèle d'excellence né du décret Cutro, inauguré en avril 2024 en présence du président de la République italienne, Sergio Mattarella. L'initiative est fortement soutenue par le président de la CAA, Michelangelo Agrusti, qui a soulevé avec force la question de l'hiver démographique à plusieurs reprises, répondant aux besoins concrets des entreprises. "Les travailleurs, formés par les Salésiens, bénéficient de contrats temporaires d'un an", a precisé Caprioglio, "avec d'excellents résultats". Le programme, initialement d'une durée de neuf mois, a maintenant été optimisé pour une durée de quatre à cinq mois. Le choix du Ghana, a expliqué Del Col, répond à des critères précis: faible taux de criminalité, niveau d'éducation élevé et stabilité démocratique depuis 1995. La réussite du projet repose également sur l'intégration sociale, favorisée par l'implication des communautés ghanéennes déjà présentes en Italie. L'accord avec les syndicats, a-t-il également été souligné, garantit l'égalité de traitement et la stabilisation post-temporaire.
Maurizio Castro, commissaire spécial de Speedline Srl, a abordé les implications du droit du travail et l'avenir de la négociation collective, rappelant son expérience en tant que responsable des ressources humaines du groupe Electrolux Zanussi. Durant cette période, l'entreprise a embauché 200 travailleurs argentins. Afin de faciliter le regroupement familial, les promoteurs ont introduit un système de "congés de longue durée": des congés supplémentaires accumulés grâce aux heures supplémentaires ou aux jours fériés, convertibles en jours de congé pour le retour au pays d'origine. Une opportunité qui a suscité un vif débat. Le Commissaire spécial a prédit un espace croissant pour la négociation collective, prédisant que, suite au décret Cutro, une législation sera introduite permettant de déroger aux contraintes de la loi Bossi-Fini grâce à l'expérimentation de négociations collectives non conventionnelles. Le ministère du Travail a illustré le potentiel des stages de formation pour les travailleurs non européens dans le cadre de l'article 27 de la loi consolidée sur l'immigration, un outil qui permet l'arrivée en Italie pour compléter la formation et la conversion automatique ultérieure du permis de séjour en permis de travail.