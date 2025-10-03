Migrants: 42 morts par semaine en Méditerranée

AGI - À l’occasion de la Journée de la mémoire et de l’accueil, instaurée après le naufrage de Lampedusa du 3 octobre 2013 qui a coûté la vie à 368 personnes, l’Unicef, le HCR et l’OIM ont publié de nouvelles données sur la route de la Méditerranée centrale. Depuis 2014, rappellent les trois agences des Nations unies, plus de 32.700 personnes ont perdu la vie en mer: "En moyenne 42 chaque semaine, dont une sur cinq est un enfant", indique une déclaration conjointe de Salvatore Sortino (OIM), Chiara Cardoletti (HCR) et Nicola Dell’Arciprete (Unicef).
Selon l’OIM, du mois de janvier au 27 septembre 2025, 19.264 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye, dont 16.640 hommes, 1.720 femmes et 696 mineurs tandis que 208 autres n’ont pas déclaré leur genre. Sur la même route, on compte 460 morts et 423 disparus. À titre de comparaison, en 2024, l’OIM avait enregistré 21.762 migrants renvoyés en Libye, avec 665 décès et 1.034 disparus, tandis qu’en 2023 les chiffres s’élevaient respectivement à 962 et 1.536. Parmi les épisodes les plus graves de l’année figure le naufrage, à la mi-septembre, d’un canot transportant 74 personnes, principalement originaires du Soudan et du Soudan du Sud : 19 corps ont été retrouvés et 42 personnes portées disparues.
Parallèlement, les flux vers l’Italie se maintiennent à un niveau inférieur aux années passées. Du début de 2025 au 3 octobre, 51.855 migrants sont arrivés par la mer, soit une légère hausse de 1% par rapport aux 51.341 recensés sur la même période en 2024, mais une forte baisse par rapport aux 157.651 arrivées enregistrées en 2023 (–57,7%). La Sicile concentre la majorité des débarquements (43.136), suivie par la Calabre (2.064), la Sardaigne (1.395), la Toscane (1.073) et la Campanie (972).
La Libye reste de loin le principal pays de départ. Selon des données obtenues par l'Agenzia Nova, au 3 octobre 2025, 45.655 personnes avaient pris la mer depuis ses côtes, soit près de 88% du total. Cela représente une augmentation de 46,2% par rapport aux 31.206 départs enregistrés en 2024 et de 24,4% par rapport aux 36.690 comptabilisés au 30 septembre 2023. Selon le dernier rapport trimestriel de l’OIM, la Libye accueille actuellement 705.717 migrants internationaux, majoritairement des hommes jeunes originaires de pays voisins. L’organisation décrit le pays comme "un hub central de la migration régionale, servant à la fois de destination temporaire et de couloir stratégique de transit vers l’Europe".
En revanche, les départs depuis la Tunisie sont en forte baisse (3.901 contre 16.457 en 2024, –76,3%). Les flux en provenance de Turquie reculent également (1.216 contre 2.662, –54,3%), tandis que ceux depuis l’Algérie restent stables (1.083 contre 1.016).
Concernant les nationalités déclarées à l’arrivée, le Bangladesh figure en tête avec 15.476 migrants, suivi de l’Égypte (7.090), de l’Érythrée (6.558), du Pakistan (3.540) et du Soudan (2.820). Viennent ensuite la Somalie (2.127), l’Éthiopie (1.991), la Tunisie (1.465), l’Iran (1.383), la Syrie (1.216), la Guinée (1.195) et l’Algérie (1.065).