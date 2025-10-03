Le Festival international Afrikindi débute à Rome le 4 octobre

AGI - Du 4 octobre au 21 novembre, Rome accueillera la première édition du Festival International Afrikindi (A.I.F.), un projet de diplomatie culturelle visant à tisser des liens entre la capitale italienne, l'Afrique et le monde, sous le slogan "La Voix Afro au cœur de l'Expérience Globale". Le festival débutera officiellement par un concert de Djeneba Seck, chanteuse malienne emblématique originaire de Kita, ville célèbre pour sa musique, qui se produira le 4 octobre à 19h30 à Rome, Via Acquaroni, 75. L'exposition photographique "Kuma" suivra, du 10 au 31 octobre, à la Villa Altieri (Viale Manzoni, 47), organisée par Lassana Igo Diarra, directeur artistique de la quatorzième édition des Rencontres de Bamako, en collaboration avec la Biennale Africaine de la Photographie.
Après la photographie, place à la gastronomie avec une journée musicale et food le 2 novembre, mettant en vedette Bifalo Kouyaté, chorégraphe et multi-instrumentiste originaire de Bamako, issu de l'une des plus importantes familles de griots d'Afrique de l'Ouest, et Baba Sissoko, figure emblématique de la musique ethnique et du jazz, engagé depuis des années dans la promotion de la tradition musicale malienne à l'international. La dernière étape de ce festival itinérant dans la Ville Éternelle aura lieu le 21 novembre au Musée des Civilisations (Palais des Traditions Populaires, EUR), avec un défilé-performance d'Awa Meité, créatrice, peintre et réalisatrice talentueuse, reconnue sur la scène internationale de la mode pour ses créations artisanales et éco-responsables.
"Le Festival international Afrikindi est bien plus qu'un événement culturel: c'est un pont de dialogue et de beauté qui unit l'Afrique au monde. Avec ce festival, nous souhaitons mettre en valeur la richesse de nos traditions, mais aussi la force d'innovation de nos artistes. L'art africain est vivant, universel et capable de s'adresser à tous. Rome, avec son histoire d'acceptation et de pluralité, est le lieu idéal pour accueillir cette rencontre culturelle", souligne Balkissa Maiga, actrice et entrepreneuse d'origine malienne mais romaine d'adoption, fondatrice et directrice du Festival. "Ce festival représente une occasion unique de mettre en avant la créativité africaine et le dialogue interculturel. À travers la musique, la mode et la photographie, nous racontons non seulement l'identité d'un continent, mais aussi sa capacité à communiquer avec le monde entier", explique le directeur Gaston Biwolé, fondateur et codirecteur du Festival.
Le Festival international Afrikindi a été conçu et fortement soutenu par ses organisateurs afin de valoriser et de promouvoir les expressions artistiques et culturelles de l'Afrique et de sa diaspora à l'international. Il représente également une opportunité de créer un espace de dialogue, de créativité et de connexion entre l'Afrique, l'Europe et le monde, ainsi que de promouvoir l'inclusion, la diversité et les échanges interculturels à travers l'art, la musique, le cinéma, la mode et la gastronomie.
L'événement est conçu et organisé par Ankafrikindi, une société transnationale fondée par des professionnels africains actifs en Italie, dont la présidente et fondatrice est Balkissa Maiga. La mission d'Ankafrikindi est de promouvoir la culture africaine et sa diaspora à travers des événements et des projets internationaux; de favoriser le dialogue interculturel et la coopération entre l'Afrique et l'Italie; et de créer des opportunités de visibilité et de connexion pour les artistes et les professionnels africains.
Le Festival international Afrikindi a été rendu possible grâce au soutien d'importants sponsors et partenaires institutionnels maliens et internationaux, tels que le ministère de la Culture du Mali, l'ambassade du Mali en Italie, Ria, Unipolsai et la BDM-Bank du Mali. Pour plus d'informations, visitez www.ankafrikindi.com, envoyez un e-mail à info@ankafrikindi.com ou appelez le 3513698817 ou le 3246063487.