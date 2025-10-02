L'Union européenne mise sur l'énergie verte en Afrique

AGI - C’est un signal fort envoyé depuis l’Europe à l’Afrique et au reste du monde. À l’occasion du Global Citizen Festival à New York, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé un ambitieux plan d’investissement de 545 millions d’euros pour accélérer la transition énergétique sur le continent africain. Objectif : alimenter des millions de foyers, soutenir les énergies renouvelables et faire de l’Afrique un acteur-clé de la lutte contre le changement climatique. Ce programme, fer de lance de la stratégie Global Gateway, illustre une volonté claire : faire de l’accès à l’électricité un levier de croissance, de stabilité et de souveraineté.
"Les choix que l’Afrique fait aujourd’hui façonneront l’avenir du monde entier. Une transition énergétique propre sur le continent créera des emplois, de la stabilité, de la croissance et nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques mondiaux. L’Union européenne, avec la stratégie Global Gateway, est pleinement engagée à accompagner l’Afrique dans ce cheminement", a déclaré Ursula von der Leyen. Le potentiel de l’Afrique en matière d’énergies renouvelables est immense. Pourtant, près de 600 millions de personnes sur le continent vivent toujours sans accès à l’électricité. L’accélération de la transition vers une énergie propre ne constitue pas seulement un impératif moral et de développement, mais également une stratégie de renforcement des chaînes d’approvisionnement, de création d’emplois verts — jusqu’à 38 millions d’ici 2030 — et d’amélioration de la résilience des systèmes énergétiques. Les mesures présentées le 30 septembre s’inscrivent dans la stratégie d’investissement Global Gateway de l’Union européenne, qui vise à mobiliser des financements publics et privés pour développer des infrastructures durables à travers le monde, avec une attention particulière pour l’Afrique.
Il comprend plusieurs projets concrets dans divers pays africains, visant à améliorer l’accès à l’électricité, moderniser les réseaux et promouvoir les sources d’énergie verte. Parmi les projets phares annoncés, en Côte d’Ivoire, un financement de 359,4 millions d’euros est alloué à la construction de la dorsale Est, une ligne de transmission électrique à haute tension destinée à renforcer la distribution régionale d’électricité; au Cameroun, 59,1 millions d’euros soutiendront un vaste programme d’électrification rurale touchant 687 communautés, soit environ 2,5 millions de personnes; en République du Congo, un montant de 3,5 millions d’euros sera investi dans l’expansion de l’accès à des sources d’énergie renouvelable, notamment solaire, éolienne et hydraulique; au Lesotho, 25,9 millions d’euros financeront le programme Renewable Lesotho, qui vise à exploiter le potentiel du pays en matière d’énergie éolienne et hydroélectrique; au Ghana, une enveloppe de 2 millions d’euros servira à poser les bases d’un parc solaire à grande échelle et à faciliter le commerce énergétique régional.
L’initiative s’appuie sur la conviction que l’investissement dans les infrastructures énergétiques durables est essentiel pour soutenir le développement à long terme de l’Afrique, tout en répondant aux priorités climatiques globales. Elle renforce également la coopération entre l’UE et ses partenaires africains dans le cadre du partenariat stratégique UA-UE. Avec ce nouveau paquet, l’Union européenne confirme sa volonté d’accompagner les pays africains dans leur transition énergétique, dans une logique de co-développement, de partenariats équitables et de respect des engagements climatiques internationaux.