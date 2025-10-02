Au Mozambique le Musée d'histoire naturelle de Maputo a réouvert 

AGI - Le gouvernement italien a relancé le Musée d’histoire naturelle de Maputo en finançant sa vaste rénovation à hauteur de 4,2 millions d’euros. Après deux ans de travaux, le musée a reouvert officiellement ses portes au public le 1er octobre, avec des laboratoires de recherche et de conservation modernes, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour la science et l’éducation au Mozambique. Cette restauration est le fruit d’une collaboration entre l’Italie et le Mozambique qui a transformé ce bâtiment emblématique de 1933.
"Le Mozambique dispose désormais d’un musée rénové et moderne, conçu pour l’avenir de la recherche et de la conservation", a déclaré Marco Rusconi, directeur général de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS), soulignant l’engagement de l’Italie en faveur de la science et de l’éducation. Fondé en 1911, le musée est considéré comme l’un des monuments emblématiques du pays et, après sa rénovation, il est devenu un symbole de la coopération bilatérale. L'espace accueillera de nouveaux espaces de recherche visant à renforcer les études sur la biodiversité et à valoriser le patrimoine naturel et culturel du Mozambique.
La ministre de l'Éducation et de la Culture, Samaria Tovela, a souligné la dimension inclusive de la rénovation effectuée. "Cela a amélioré les conditions de visite et d'appréciation de ce que nous avons ici. Nous tenons à vous remercier d'avoir reconnu cette inclusion en permettant aux personnes malvoyantes ou malentendantes de visiter ce musée", a-t-elle déclaré. Parmi les innovations, le musée propose désormais des visites virtuelles et le bâtiment est doté de panneaux solaires, d'un nouveau système d'éclairage et de toilettes intérieures. Climatisé, le musée dispose également d'un ascenseur et d'un accès adapté. Sur le plan scientifique, le projet a donné naissance à un Centre pour la conservation de la biodiversité, coordonné par l'Université La Sapienza de Rome, en collaboration avec la Station zoologique Anton Dohrn et l'Ong WeWorld.
Parmi les nouveautés, la salle ethnographique présente environ 500 pièces représentant les pratiques culturelles de divers peuples mozambicains, notamment des sculptures, des pièces musicales, des bijoux, des céramiques et d'autres objets enrichis par une collection photographique historique. Fermé pour restauration en octobre 2023, le musée a bénéficié de rénovations muséologiques, muséographiques et architecturales impliquant des experts mozambicains et italiens. La réouverture au public du musée se fait sous la promesse de réaffirmer son statut de pôle scientifique, éducatif et culturel pour tout le pays.