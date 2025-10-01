L'Italie a encore accueilli des enfants palestiniens blessés 

AGI - Lundi soir, un C-130 de l’Aéronautique italienne a atterri à l’aéroport militaire de Rome Ciampino, transportant un groupe d’enfants palestiniens originaires de la bande de Gaza, accompagnés de leurs proches. Le groupe a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, dans le cadre de la quinzième opération d’évacuation humanitaire menée par le gouvernement italien. Au total, 15 jeunes patients, accompagnés de membres de leur famille et d’accompagnateurs (81 personnes au total), sont arrivés lundi dans les aéroports de Rome, Lecce, Pise et Vérone, avant d’être transférés dans 12 établissements hospitaliers répartis dans sept régions (Campanie, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Lombardie, Toscane, Pouilles).
Comme dans d'autres occasions, le ministère des Affaires étrangères a répondu à des appels concernant des cas extrêmement graves de mineurs nécessitant d'interventions vitales. Parmi eux, la petite Tuleen, une nouveau-née souffrant d’une grave malformation congénitale, sera admise à l’hôpital Meyer de Florence. Ainsi, le nombre d’enfants patients de Gaza accueillis en Italie, avec leurs familles, s’élève désormais à 196, pour un total de plus de 650 personnes. L’Italie a donné la priorité à l’accueil d’enfants palestiniens malades, tous atteints de pathologies congénitales graves ou de blessures importantes, y compris des amputations. Plus de vingt structures sanitaires à travers le territoire national ont été impliquées dans ces opérations jusqu’à présent. Ces évacuations sont rendues possibles grâce à la coordination entre la présidence du Conseil, les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Intérieur et la Protection civile. Les opérations sont menées en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le "Mécanisme européen de protection civile".
L’Italie, selon le ministère des Affaires étrangères, "se confirme ainsi comme le premier pays occidental – dépassant à lui seul tous les autres États européens réunis – à avoir organisé le transfert de patients de la bande de Gaza vers des hôpitaux spécialisés". À cette opération s’ajoutent deux autres vols spéciaux de la Garde des finances, qui permettront, d’ici la fin de la semaine, l’arrivée de 72 autres personnes, incluant des étudiants et des regroupements familiaux.En attendant l’arrivée des enfants à Ciampino, Tajani s’est exprimé devant la presse au sujet du programme Food for Gaza, par lequel l’Italie a fourni environ 2.300 tonnes d’aide alimentaire, sanitaire et de première nécessité à la bande de Gaza. Ces aides ont transité par le Programme alimentaire mondial et la Croix-Rouge internationale, des institutions impartiales et reconnues, bénéficiant de la confiance des deux parties. Les initiatives humanitaires visant à acheminer des aides alimentaires à Gaza ont souvent été entravées par "trop d’incidents" lors de la distribution, ainsi que par "trop d’interventions de Hamas", a expliqué le ministre des Affaires étrangères. En revanche, les aides du programme Food for Gaza sont "toutes arrivées à destination", a souligné Tajani, précisant que l’Italie a réussi cette entreprise grâce au dialogue maintenu avec Israël. "Ce peut être un dialogue critique", a-t-il ajouté, "mais il est nécessaire pour aider les Palestiniens".
Concernant Gaza, Tajani a exprimé l’espoir qu’un accord soit trouvé sur la proposition de paix américaine. "Nous poursuivons notre travail pour faire venir le plus grand nombre de personnes possible de Gaza. L’Italie seule a accueilli plus de réfugiés que l’ensemble de l’Union européenne. Nous continuons dans l’espoir que tout cela ne soit bientôt plus nécessaire, qu’un cessez-le-feu soit obtenu et, je l’espère, qu’un accord soit trouvé sur la proposition américaine", a déclaré le ministre. Tajani a également souhaité que le Hamas accepte cette proposition, comme l’a déjà fait Israël.