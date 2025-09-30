Italie-Bahrein: à Rome de nouveaux investissements pour une coopération renforcée

AGI - La visite en Italie du prince héritier et premier ministre du Bahreïn, Salman bin Hamad Al Khalifa, a été l’occasion de renforcer la coopération économique entre Rome et Manama, tout en confirmant leur soutien commun à la solution à deux États au Moyen-Orient. Lors de la rencontre avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, à Rome, la signature d’un mémorandum d’entente a été saluée, établissant un Partenariat stratégique pour les investissements et la collaboration (Sip). Ce partenariat vise à accroître les échanges commerciaux et les investissements entre les deux nations, avec un engagement d’investissements dépassant un milliard d’euros. L’accord ambitionne de fournir un cadre juridique pour promouvoir les investissements dans six secteurs clés: l’énergie, la logistique, le tourisme, l’industrie, les services financiers et les TIC.
Selon un communiqué conjoint, l’Italie et le Bahreïn se sont également engagés à renforcer leur partenariat en matière de défense, tant au niveau militaire qu’industriel. "L’Italie a exprimé sa gratitude au Bahreïn pour avoir accueilli le contingent de la Marine italienne dans le cadre des Forces maritimes interalliées", indique le communiqué. Les deux parties ont également convenu d’ "intensifier leur coopération en matière de sécurité énergétique et de transition énergétique, avec une approche technologiquement neutre, en se concentrant sur la collaboration industrielle, la recherche et le développement, la diversification énergétique, la transition écologique, la gestion des ressources en eau, la conversion des déchets en énergie, ainsi que sur l’implication des secteurs public et privé des deux pays". Les premiers ministres italien et bahreïni ont par ailleurs convenu de collaborer à une future coopération douanière, en s’appuyant sur le mémorandum d’entente signé en février 2025 entre l’Agence des douanes et des monopoles de la République italienne et la Direction générale des affaires douanières du ministère de l’Intérieur du Royaume de Bahreïn. Meloni et le prince Salman bin Hamad Al Khalifa ont confirmé leur volonté d’intensifier la coopération dans les secteurs de la construction, des transports, du tourisme et des villes intelligentes, y compris le logement et l’urbanisme, avec pour objectif d’explorer de nouvelles opportunités pour les entreprises italiennes afin de contribuer au développement et à l’expansion des infrastructures de pointe du Royaume de Bahreïn.
Au cours de la rencontre, Meloni et le prince Salman bin Hamad Al Khalifa ont réfléchi à la profondeur de leur coopération sur d’importantes questions régionales et mondiales, réaffirmant leur engagement en faveur du multilatéralisme, avec les Nations Unies au centre. En discutant de la situation au Moyen-Orient, l’Italie et le Bahreïn se sont engagés à continuer de collaborer "pour instaurer la paix et la stabilité" dans la région. Les deux dirigeants ont confirmé leur soutien à la solution à deux États, "avec un État palestinien indépendant coexistant avec Israël dans la paix et la sécurité, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies". L’Italie et le Bahreïn "ont appelé à la fin immédiate de la guerre à Gaza et à la libération immédiate de tous les otages, condamnant toute action unilatérale ou violente en Cisjordanie qui compromettrait la solution à deux États. Les deux parties ont exigé une aide humanitaire complète et sécurisée pour la population de Gaza", précise le communiqué. La question de la migration irrégulière a également été abordée. "Les deux parties ont reconnu que la migration est une question mondiale, nécessitant un engagement collectif et international pour relever les défis qu’elle pose, avec une approche globale incluant des solutions innovantes. Elles ont reconnu la nécessité d’une coopération internationale accrue pour lutter contre la criminalité organisée transnationale et le trafic d’êtres humains, tout en saluant les efforts mutuels dans ce domaine", conclut le communiqué conjoint.