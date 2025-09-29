Le groupe italien Renco mise sur le Mozambique

AGI - Le groupe italien Renco s'est imposé comme un investisseur étranger majeur au Mozambique, avec des investissements totalisant plus de 120 millions d'euros ces cinq dernières années. C'est ce qu'a déclaré le directeur local du groupe, Piergiorgio Vangelista, lors d'une conférence de presse à l'occasion du 10e Sommet et Exposition mozambicain du gaz et de l'énergie à Maputo. Il a souligné que l'entreprise emploie déjà plus de 1.100 personnes, principalement des locaux, dans ce pays lusophone. Les investissements les plus importants du groupe italien sont concentrés dans la province septentrionale de Cabo Delgado, une zone au cœur d'une situation sécuritaire délicate en raison d'une insurrection djihadiste qui a contraint le français TotalEnergies à interrompre les opérations du projet Mozambique LNG de 20 milliards de dollars pour cause de force majeure. Parmi les initiatives phares de Renco figure le terminal portuaire de Pemba, une infrastructure stratégique soutenant les projets d'extraction de gaz naturel dans le bassin de Rovuma, notamment celui développé par Eni sur le champ Coral pour la construction d'une usine flottante de liquéfaction de gaz qui doublera la production et les exportations de GNL du pays. Première usine de liquéfaction de gaz en eaux profondes d'Afrique, ce projet permettra également de développer l'utilisation du gaz domestique. “Nous construisons un champ pouvant accueillir 9.500 personnes, ainsi que des structures temporaires et des approvisionnements en béton pour les projets pétroliers et gaziers. Une fois le cas de force majeure levé, nous connaîtrons une activité soutenue”, a expliqué M. Vangelista, faisant référence à la suspension du projet TotalEnergies dans la zone 1.
Les liens de Renco avec le secteur gazier au Mozambique ont déjà créé des milliers d'emplois au fil des ans, notamment grâce à l'intégration de la main-d'œuvre locale. “Nous avons toujours travaillé avec au moins 350 Mozambicains. Nous employons actuellement environ 1.100 personnes, dont beaucoup viennent de Cabo Delgado. Notre impact consiste également à assurer la pérennité de l'emploi dans une province qui en a cruellement besoin”, a souligné le directeur.
Ces dernières années, Renco a toutefois étendu son influence à de multiples secteurs. Le groupe gère des projets immobiliers et touristiques, tels que le Mequfi Beach Resort sur la côte sud de Pemba, plusieurs logements en ville et un appart'hôtel, consolidant ainsi sa présence dans le secteur hôtelier. “Renco dispose d'un portefeuille très diversifié au Mozambique, allant de la construction au secteur de l'énergie. Nous disposons du terminal vraquier de Pemba, l'un de nos investissements les plus importants, un véritable pôle industriel et logistique”, a expliqué Vangelista. Grâce à des investissements importants dans le tourisme, la logistique et l'énergie, Renco entend poursuivre sa croissance durable au Mozambique. “Malgré nos origines italiennes, nous sommes une entreprise mozambicaine. Notre vision est de rester résilients, d'investir dans nos collaborateurs et de renforcer notre présence dans le pays”, a conclu Vangelista. Le PDG de Renco, Giovanni Rubini, prévoyait une production d'environ 700 millions d'euros pour 2025. Le chiffre d'affaires s'élevait à 449,1 millions d'euros en 2024, contre 593 millions d'euros en 2023.