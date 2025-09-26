La compagnie italienne Costa Croisières prévoit d’amener 135.000 touristes à Tunis d’ici 2026

AGI - La compagnie italienne Costa Croisières prévoit d’amener environ 135.000 touristes en Tunisie d’ici 2026. C’est ce qu’a révélé le directeur du terminal de croisières du port tunisien de La Goulette, Sami Debbiche, en commentant l’arrivée de près de 3.000 voyageurs de diverses nationalités, dont un grand nombre d’Européens, mais aussi de Turquie, des pays du Golfe, des États-Unis et de Chine, transportés en Tunisie à bord d’un navire de Costa Croisières. Il s’agit de la troisième croisière de la compagnie italienne en 2025, sur un total d’environ 40 prévues jusqu’en 2026. Pour permettre aux touristes de découvrir les attraits locaux, des autocars ont été mis à disposition pour des excursions organisées à Carthage, la médina de Tunis et Sidi Bou Saïd. Ceux qui préfèrent explorer de manière autonome peuvent compter sur une flotte de 300 taxis.
Le secteur des croisières tunisien connaît une croissance exponentielle: le nombre de croisiéristes devrait atteindre 400.000 d’ici la fin de l’année (contre 50.000 en 2022). L’objectif pour 2026 est d’atteindre 500.000 touristes. Une autre nouveauté importante est l’extension de la saison des croisières, qui ne sera plus limitée à la période de mars à octobre, mais se déroulera tout au long de l’année. Pour 2025, les prévisions du secteur touristique tunisien visent à dépasser les 11 millions de visiteurs. Avec près de 5,3 millions de touristes enregistrés jusqu’au 20 juillet 2025, selon les données du ministère du Tourisme, une augmentation de 9,8% par rapport à la même période l’an dernier et de 16,2% par rapport aux niveaux pré-pandémie de 2019 a été enregistrée.
Cette croissance ne concerne pas seulement le nombre d’arrivées, mais aussi les revenus, qui ont atteint 3,9 milliards de dinars (environ 1,3 milliard d’euros) à la fin juillet, avec une augmentation de 8,2% par rapport à 2024. Le taux d’occupation jusqu’au 20 juillet s’est établi à 35,3%, en hausse de 2,1% par rapport à 2024. Le marché européen a connu une croissance de 10,7%, avec 1.592.816 visiteurs provenant des pays de l’espace Schengen. Ce succès, selon les autorités, reflète les efforts du pays pour diversifier son offre touristique, en ne se limitant pas au tourisme balnéaire, mais en misant également sur le tourisme culturel et saharien, tout en attirant des visiteurs de nouveaux marchés, notamment l’Europe, les pays du Golfe et la Chine. À partir du 24 octobre prochain, la Tunisie accueillera pour la première fois le Festival international des montgolfières, qui se tiendra dans trois localités renommées du sud, à savoir Douz, Tozeur et l’île de Djerba.