En Tunisie investissements italiens en hausse

AGI - Le ministre tunisien de l'Économie et de la Planification, Samir Abdel Hafidh, a rencontré à Tunis l'ambassadeur d'Italie, Alessandro Prunas, pour un entretien axé sur le renforcement de la coopération bilatérale. Cette rencontre a permis d'examiner les programmes conjoints pour la période 2025-2027 et de définir les futures lignes d'action, selon un communiqué du ministère tunisien de l'Économie. Les discussions ont porté sur des secteurs stratégiques pour le développement du pays, notamment les transports, la gestion des ressources en eau, la formation, la recherche agricole et l'énergie issue de sources renouvelables.
Le ministre Abdel Hafidh a exprimé une grande satisfaction face à la croissance et à la diversification de la collaboration, soulignant l'importance d'aligner les efforts sur les priorités et objectifs de développement de la Tunisie. De son côté, l'ambassadeur Prunas a réaffirmé l'engagement de l'Italie à soutenir le parcours de croissance de la Tunisie, en renforçant un partenariat stratégique au bénéfice des deux pays.
Le pays nord-africain s'affirme comme un hub stratégique pour les entreprises italiennes, qui, au cours de la période 2024-2025, ont intensifié leur présence ou annoncé des plans d'expansion significatifs dans des secteurs clés tels que l'automobile, le textile, l'énergie et la technologie. Les données relatives à la première moitié de 2025, récemment publiées par l'Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa), indiquent que les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 1,65 milliard de dinars tunisiens (environ 492,7 millions d'euros), marquant une augmentation de 20,8% par rapport à la même période en 2024, de 35,8% par rapport à 2023 et de 63,6% par rapport à 2022. Cette reprise est principalement portée par le secteur manufacturier et le secteur énergétique, qui représentent ensemble la quasi-totalité des investissements étrangers. Plus précisément, l'industrie manufacturière a attiré environ 62,9% des IDE totaux, suivie par le secteur énergétique avec 24,3 %. Les services et l'agriculture ont contribué dans une moindre mesure.
Dans ce contexte de croissance, l'Italie se confirme comme un partenaire économique de premier plan pour la Tunisie. Avec des investissements s'élevant à 159,4 millions de dinars tunisiens (47 millions d'euros), soit 10 % du total, l'Italie se positionne comme le deuxième pays investisseur de janvier à fin juin 2025, devancée uniquement par la France avec des investissements de 421 millions de dinars tunisiens (environ 124 millions d'euros), soit plus de 33 % des IDE totaux, hors énergie. Les investissements totaux déclarés – incluant les projets étrangers et nationaux – ont atteint environ 3,3 milliards de dinars (soit un milliard d'euros) au cours des six premiers mois de 2025. Ce chiffre, qui inclut les nouveaux projets et les expansions d'entreprises, reflète un climat de confiance général et un nouvel élan pour l'économie tunisienne.
Selon le dernier rapport de Qhala et Qubit Hub, la Tunisie s'est classée deuxième, à égalité avec l'Égypte et juste derrière l'Afrique du Sud, dans l'Indice de préparation des talents en intelligence artificielle pour l'Afrique 2025. Cette classification témoigne de la rapide transformation numérique de la Tunisie, de l'intégration solide des TIC dans l'éducation et des stratégies soutenues par le gouvernement tunisien, qui façonnent un écosystème de talents dans le domaine de l'intelligence artificielle de niveau mondial. À la lumière de ces éléments, des dizaines d’entreprises, de consortiums industriels, d’autorités et d’institutions économiques d’Italie et de Tunisie se réuniront à Tunis, du 25 au 27 septembre, pour Investment Africa 2025, un événement stratégique dédié aux entreprises italiennes souhaitant étendre leur présence sur le marché tunisien et africain. Cette initiative, organisée par le centre d’affaires italo-tunisien Delta Center, en collaboration avec Confimprese Italia, Confimprese Tunisia, Conect et la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie (Ctici), prévoit des visites sur le terrain dans des entreprises et des entités d’intérêt pour les investisseurs, ainsi qu’un panel économique au Carthage Thalasso Resort de Tunis.