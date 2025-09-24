Adieu à Claudia Cardinale, "la plus tunisienne des italiennes"

AGI - "La plus tunisienne des Italiennes". C’est ainsi que le journal tunisien 'La Presse' a décrit Claudia Cardinale, l’actrice décédée hier soir à l’âge de 87 ans, "entourée de ses enfants" à Nemours, près de Paris, où elle vivait. Elle a joué dans plus de 130 films et a laissé un immense héritage cinématographique qui a marqué des générations.
Claudia Joséphine Rose Cardinale est née le 15 avril 1938 à La Goulette, en Tunisie, dans une famille d’origine sicilienne. Élevée dans un environnement multiculturel, elle parlait le français, l’arabe tunisien et le dialecte sicilien. Elle n’a appris l’italien que plus tard, après avoir découvert le monde du cinéma. À seulement 17 ans, elle a remporté par hasard un concours de beauté auquel elle n’avait pas participé, ce qui lui a ouvert les portes du cinéma italien, puis international. Le prix lui a valu un voyage à la Mostra de Venise, qui a changé sa vie : à 22 ans, elle a tourné "Rocco et ses frères".
Elle a joué dans plus d’une centaine de films, a été la muse des grands réalisateurs italiens des années 1960 et a porté Pirandello et Tennessee Williams au théâtre. Mais c’est à un personnage surtout que la mémoire de Claudia Cardinale restera à jamais liée : Angelica dans "Le Guépard" de Luchino Visconti. Le bal entre la jeune femme aimée de Tancrède (Alain Delon) et le prince de Salina (Burt Lancaster) est l’une des scènes qui ont marqué l’histoire du cinéma. Dans les années 1960 et 1970, elle a interprété des rôles inoubliables sous la direction d’autres grands réalisateurs tels que Federico Fellini, Sergio Leone, Blake Edwards et Werner Herzog, incarnant une nouvelle image de la femme méditerranéenne: forte, indépendante et séduisante.
En seulement un an, en 1963, elle a été choisie non seulement pour jouer dans les films de Visconti, mais aussi de Federico Fellini dans "8 1/2", de Blake Edwards "La Panthère rose" et Luigi Comencini dans "Bube's Girl". D'une beauté inégalée par les autres divas italiennes de son époque, Sophia Loren et Gina Lollobrigida, elle a collaboré en Italie avec Mauro Bolognini, Maurio Monicelli, Pietro Germi, Nanni Loy et Pasquale Squitieri, dont elle a été la compagne de longue date. Valerio Zurlini l'a engagée pour "La Jeune Fille à la valise". Luigi Zampa l'a emmenée à l'autre bout du monde avec Alberto Sordi pour "Beau, honnête, émigré en Australie épouserait une compatriote impeccable".
Elle a été appelée à Hollywood non seulement par Edwards, mais aussi par Richard Brooks et Sergio Leone pour "Il était une fois en Amérique". Elle a travaillé en France, son pays d'adoption avec la Tunisie, avec les réalisateurs Henry Verneuil et Philippe de Broca, pour n'en citer que quelques-uns. En Allemagne, elle a joué dans "Fitzcarraldo" de Werner Herzog.
Dans les magazines grand public, Cardinale était souvent comparée à une autre diva des années 1960, Brigitte Bardot. La brune CC et la blonde BB ont collaboré dans "Les Pistoleros" en 1971. Sa liste de prix est interminable, du Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à Venise en 1993 à l'Ours d'or à Berlin en 2002, en passant par cinq David di Donatello et autant de Rubans d'argent.
En dehors du cinéma, Cardinale était une fervente défenseure des libertés et des droits des femmes. En 2000, elle a été nommée Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, consacrant ses efforts à la défense des droits des femmes, notamment dans le monde arabe. "Bien qu'elle ait toujours préservé sa vie privée", écrit La Presse, "elle était un modèle de courage, brisant le silence sur les violences faites aux femmes à une époque où ce sujet était rare. Sa disparition marque la fin d'une époque de cinéma lumineux et profond, mais ses œuvres continueront d'illuminer les écrans et d'inspirer les générations futures".
Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a présenté ses condoléances pour le décès de Claudia Cardinale, qu'il a qualifiée d' "artiste extraordinaire, héroïne inoubliable du cinéma italien et international, toujours aimée du public et hautement estimée par les grands réalisateurs". "Son expressivité, son élégance, son sens de l'interprétation", a-t-il ajouté, "ont marqué l'histoire du cinéma italien et mondial".
Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à "une star italienne et mondiale" que "nous, les Français, porterons toujours dans nos cœurs, dans l'éternité du cinéma". Dans un message publié sur X, le président de l'Élysée a souligné que "Claudia Cardinale incarnait une liberté, une vision, un talent qui ont tant apporté à l'œuvre des plus grands, de Rome à Hollywood, en passant par Paris, qu'elle a choisi comme patrie".