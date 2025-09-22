Tunisie: l’Italie premier importateur d’huile d’olive avec une part de 26,8%

AGI - L’Italie se positionne comme le premier importateur d’huile d’olive tunisienne, avec une part de 26,8 pour cent du total des exportations au cours des dix premiers mois de la campagne agricole en cours (novembre 2024-août 2025). Suivent l’Espagne (25,5 pour cent) et les États-Unis (20,1 pour cent). En général, l’Europe se confirme comme le principal marché de destination pour l’huile d’olive tunisienne, absorbant 57,4 pour cent des exportations totales. Viennent ensuite l’Amérique du Nord (27 pour cent) et l’Afrique (7,6 pour cent).
La campagne d’exportation de l’huile d’olive tunisienne 2024-2025 montre un tableau caractérisé par une augmentation des volumes et une diminution des prix moyens, selon les données relatives aux dix premiers mois de la saison analysées par l’Observatoire national de l’agriculture. Pendant la période novembre 2024-août 2025, la Tunisie a exporté au total 181,3 mille tonnes d’huile d’olive. Ce volume représente une augmentation de 20,1 pour cent par rapport à la même période de la campagne précédente (2023-2024). À la tête des exportations se trouve l’huile d’olive en vrac, qui constitue 85,3 pour cent du total, tandis que l’huile conditionnée représente les 14,7 pour cent restants.
Malgré l’augmentation des volumes d’exportation, les recettes globales ont enregistré une baisse de 29,5 pour cent, s’établissant à 3,39 milliards de dinars (environ un milliard d’euros). Cette baisse de valeur, face à la croissance des quantités, est directement liée à une diminution significative des prix moyens sur le marché mondial.
Le prix moyen de l’huile d’olive a chuté de 50,1 pour cent par rapport à la campagne précédente, passant de 5,06 à 2,22 euros le kilogramme. Les exportations d’huile d’olive biologique ont atteint 48,9 mille tonnes, générant des recettes d’environ 664,8 millions de dinars (environ 196 millions d’euros). L’huile biologique conditionnée représente une part marginale, seulement 6,1 pour cent du total des exportations de ce produit. Le prix moyen de l’huile biologique conditionnée est sensiblement plus élevé, variant entre 3,95 et 4,90 euros le kilogramme. L’Italie est également le premier importateur d’huile biologique tunisienne, avec 51,6 pour cent des parts exportées.
Selon les économistes, les données de la campagne 2024-2025 indiquent la nécessité pour la Tunisie de diversifier davantage ses marchés tout en misant davantage sur la valorisation du produit conditionné. L’exportation d’huile en vrac, bien qu’assurant des volumes élevés, rend le secteur vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Le développement du segment biologique, avec ses prix supérieurs, représente une opportunité stratégique pour augmenter les recettes et renforcer la position du pays sur le marché international de l’huile d’olive de haute qualité.
Plus généralement, selon les données sur les échanges récemment publiées par l’Institut national de la statistique (INS) tunisien, de janvier à août 2025, les exportations italiennes vers la Tunisie ont enregistré une contraction, s’établissant à 6,36 milliards de dinars (1,87 milliard d’euros), soit 2,2 pour cent de moins par rapport aux 6,5 milliards de dinars (1,91 milliard d’euros) de la même période en 2024. Il s’agit de la donnée la plus basse enregistrée au cours des trois dernières années. Les importations italiennes en provenance de Tunisie ont également enregistré une baisse plus marquée, avec un recul de 9,2 pour cent. Au cours des huit premiers mois de 2025, leur valeur a été de 7,16 milliards de dinars (2,1 milliards d’euros), contre 7,89 milliards de dinars (2,32 milliards d’euros) enregistrés en 2024. La balance commerciale de la Tunisie, généralement toujours déficitaire, a atteint -14,64 milliards de dinars, s’aggravant par rapport aux -11,92 milliards de dinars enregistrés au cours des huit premiers mois de 2024. Le taux de couverture, c’est-à-dire le rapport entre la valeur des exportations et celle des importations, est tombé à 73,9 pour cent, contre 77,7 pour cent sur la même période de l’année précédente.