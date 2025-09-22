Méditerranée: Fondation Med-Or, pour atteindre la paix, il est nécessaire de construire un nouvel ordre

AGI - Deux ans après la première rencontre, qui a réuni des personnalités éminentes de 29 pays, le Conseil international des conseillers de la Fondation Med-Or s’est à nouveau réuni à Palerme dans un contexte de croissante insécurité mondiale. Deux guerres, l’une au cœur de l’Europe et l’autre en Méditerranée, sont des signes évidents de la fin de l’ancien ordre mondial. Pour parvenir à une paix stable et durable, il est nécessaire de construire un nouvel ordre, et sans le Sud, cela ne sera jamais possible. C’est ce qui ressort de la déclaration finale du Conseil international des conseillers de la Fondation Med-Or, publiée à l’issue du colloque "Carrefour de la Méditerranée", qui s’est tenu la semaine dernière à Palerme.
"Dans une époque où la force brute semble prévaloir, il y a un besoin croissant d’acteurs dotés d’un pouvoir doux mais efficace. Med-Or se positionne comme une plateforme de ce type, promouvant le dialogue et la coopération dans un monde trop souvent dominé par la logique selon laquelle ‘le pouvoir fait le droit’. L’Italie et la Méditerranée sont au cœur de cette mission. La géographie et l’histoire font de l’Italie un point de rencontre naturel entre l’Occident et le Sud. C’est aussi le sens profond d’un programme à long terme qui, dès à présent, nous mènera jusqu’en 2027 et à la commémoration du 1.400ème anniversaire de l’arrivée des Arabes en Sicile", indique le communiqué. "Notre vision repose sur l’action. À travers des initiatives de formation, l’Académie virtuelle et un nouveau plan éducatif pour l’Afrique, Med-Or investit dans l’enseignement supérieur et les compétences à travers la Méditerranée. De cette manière, nous construisons des formes concrètes de collaboration au niveau local, secteur par secteur, de l’agriculture à la cybersécurité. Comme étape supplémentaire, nous créons des plateformes de dialogue bilatéral dans toute la Méditerranée, en ouvrant un bureau en Afrique et, dans un avenir proche, en nous étendant au Conseil de coopération du Golfe (CCG) et à l’Amérique latine. Le choix de se tourner vers l’Amérique du Sud reflète notre engagement plus large envers le Sud et s’inscrit dans un investissement à long terme dans des partenariats mutuellement bénéfiques entre les régions", conclut la déclaration.
Lors de ces deux journées de débats à Palerme, le vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, est intervenu avec un message de salutation, qualifiant ce qui se passe dans la bande de Gaza de "véritable carnage", réitérant son opposition à "de nouvelles offensives en raison des risques pour la population civile" et à "toute hypothèse de transfert forcé des Palestiniens hors de la bande". Le ministre a rappelé l’engagement italien pour un cessez-le-feu, la libération des otages et l’accès humanitaire, et a condamné "tout projet d’expansion des colonies en Cisjordanie ou d’annexion". Tajani a évoqué le travail préparatoire qui a conduit à la Conférence de New York sur la solution à deux États et a annoncé l’adhésion de l’Italie à la déclaration du 22 septembre aux Nations unies: "L’objectif est de construire un État palestinien et de mettre fin aux hostilités".
Dans son intervention en vidéoconférence, le ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a qualifié le Plan Mattei de "projet pas seulement économique, mais un outil de partenariat avec les pays africains pour promouvoir la stabilité sociale". Sur le front migratoire, Piantedosi a rappelé que le nouveau pacte européen sur la migration et l’asile "n’est viable que s’il est accompagné d’un système adéquat de retours", condition nécessaire pour "faire fonctionner le pacte". Le ministre a également signalé la dimension cybernétique de la menace: "En 2024, on recense plus de 500 épisodes de manipulations de l’information". Les guerres hybrides, a-t-il déclaré, "brouillent délibérément les frontières entre paix et conflit", et les campagnes de désinformation "affectent la confiance des citoyens et la stabilité des institutions démocratiques", imposant une réponse intégrée impliquant les forces de police, les services de renseignement et la coopération internationale.
Le ministre de la Culture, Alessandro Giuli, est également intervenu lors du colloque, affirmant que "Med-Or a inspiré une partie culturelle du Plan Mattei, cette grande entreprise de relations multilatérales avec les pays de la Méditerranée élargie". La Fondation est une référence en matière de "formation, recherche et étude, non seulement pour résoudre des situations angoissantes comme les guerres, mais aussi en termes de diplomatie culturelle", a ajouté Giuli. "Celui qui construit des ponts est au service de l’État et de la chose publique. Et aussi de l’État idéal de notre culture méditerranéenne", a déclaré le ministre, en soulignant que "nous devons construire des ponts, nous devons être des ‘pontifes’ d’une relation qui a existé au fil des millénaires et que nous devons remettre en lumière".