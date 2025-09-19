Tajani est favorable au document sur la Palestine, mais pour l’instant les couloirs humanitaires sont plus utiles
AGI - L’Italie est favorable au document pour la construction de l’État palestinien à New York, mais aujourd’hui nous ne pouvons pas le reconnaître car il est absolument inutile: d’un côté il y a le Hamas et de l’autre l’Autorité nationale palestinienne (ANP). C’est ce qu’a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, lors d’une question parlementaire. “Le directeur de Limes, Giulio Caracciolo, l’a également dit ce matin: ‘Reconnaître aujourd’hui l’État palestinien est un moyen de se laver la conscience et ne résout pas le problème’. Aujourd’hui, il n’existe pas d’État palestinien: d’un côté il y a le Hamas, de l’autre l’ANP. Il est bien plus utile de créer des couloirs humanitaires et de sauver la population palestinienne”, a souligné le ministre. “Nous avons l’intention de travailler pour résoudre les problèmes des Palestiniens. Lundi, nous approuverons le document; nous avons déjà signé les textes préparatoires et nous avons plusieurs réunions prévues avec des partenaires européens et arabes sur ce sujet. J’ai également rappelé au ministre saoudien des Affaires étrangères que le gouvernement est prêt à participer, y compris avec la présence de militaires, à une mission internationale sous l’égide de l’ONU pour reconstruire l’autorité palestinienne, c’est-à-dire en Cisjordanie et à Gaza. Nous ne pouvons pas avoir le Hamas comme interlocuteur, car il est coresponsable de ce qui se passe; se servir de son peuple comme bouclier est un crime atroce, identique à ce que commettent les soldats israéliens. Nous souhaitons parvenir à un cessez-le-feu et soutenons les initiatives du Qatar pour construire deux peuples, deux États qui se reconnaissent mutuellement.”
Le ministre a également souligné que l’Italie est en première ligne sur le plan humanitaire dans la bande de Gaza et qu’elle est “engagée sans relâche pour obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages. La priorité du gouvernement est de renforcer les couloirs d’aide et de soutenir en Italie toutes les personnes qui ont demandé de l’assistance, en organisant l’arrivée d’enfants ayant besoin de soins, qui seront transportés dans le pays dans les prochaines semaines avec le soutien de l’Aéronautique. Parallèlement, nous collaborons avec des étudiants et chercheurs palestiniens déjà inscrits dans les universités italiennes, en leur offrant des bourses d’études”. Jusqu’à présent, plus de 2.400 tonnes d’aide sont entrées, dont plus de 100 tonnes de matériel sanitaire et d’urgence acheté par la FAO avec des fonds italiens”.
Le gouvernement italien continuera à évaluer d’éventuelles propositions de sanctions commerciales, en veillant toutefois à ce qu’elles “n’aient pas d’impact sur les civils israéliens, notamment dans une société multiconfessionnelle avec des composantes arabes et druzes”, a rappelé Tajani. “L’Italie soutient toute mesure contre le Hamas et est favorable à de nouvelles sanctions contre les colons violents et les ministres ayant adopté des positions inacceptables sur Gaza et la Cisjordanie, en travaillant en coordination avec des partenaires internationaux, à commencer par l’Allemagne, pour soulager les souffrances des Palestiniens et favoriser la paix, loin des polémiques qui n’ont rien à voir avec les douleurs de la population”.
Le ministre des Affaires étrangères a toutefois lancé un avertissement: “Les critiques légitimes à l’égard du gouvernement israélien ne doivent pas devenir un prétexte pour alimenter l’antisémitisme en Italie et en Europe”. L’Italie “a renforcé les dispositifs de vigilance et de prévention pour protéger les communautés juives, y compris les citoyens israéliens présents dans le pays pour le tourisme, en veillant à ce que personne ne soit discriminé en raison de ses idées ou de sa religion”. L’antisémitisme “ne peut avoir droit de cité dans la société contemporaine, ni en Italie ni en Europe, et on ne peut pas faire retomber sur les Juifs les actions du gouvernement israélien. Dans un monde traversé par des conflits dramatiques, les mots ont un poids énorme: il est fondamental d’abaisser le ton et de rappeler que tous servent la République italienne, pas Israël”. Le ministre a également répondu à une question sur l’envoi d’armes italiennes vers Israël, attaquant durement la sénatrice interrogant: “L’Italie n’a pas envoyé d’armes ni de munitions en Israël”.