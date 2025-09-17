"Rwandan Girls on Bikes", un documentaire sur le cyclisme féminin projeté à Rome

AGI - Aujourd'hui, mercredi 17 septembre, à 20h30 à Rome, au Cinema Delle Provincie (entrée 5 €) – à l'occasion des premiers Championnats du monde de cyclisme sur le sol africain, qui se tiendront au Rwanda du 21 au 28 septembre – sera projeté le documentaire d'Andrea Beer, "Rwandan Girls on Bikes". Le film raconte l'histoire de l'équipe cycliste féminine du Benediction Cycling Club, première équipe entièrement féminine du Rwanda. La réalisatrice sera présente dans la salle. "Rwandan Girls on Bikes" est un documentaire d'Andrea Beer qui tire son nom du projet social éponyme de l'association Progetto Rwanda Onlus. Il raconte l'histoire de l'équipe cycliste féminine du Benediction Cycling Club, première équipe entièrement féminine du Rwanda. Les protagonistes sont dix jeunes filles âgées de 17 à 24 ans, issues de milieux modestes, unies par un désir de rédemption et d'autodétermination. À travers les témoignages des créateurs du projet et surtout des filles impliquées, le documentaire met en lumière le grand potentiel des sports de compétition pour surmonter les barrières – ethniques, de genre et sociales – et développer un esprit de solidarité.
Grâce au cyclisme et à leur talent athlétique, explique l'association, les jeunes femmes ont laborieusement atteint leur indépendance économique. Certaines, grâce aux prix remportés lors de compétitions, ont même pu aider leur famille en achetant du bétail ou de petites parcelles de terre. Le sport apparaît ainsi comme un outil important d'autonomisation féminine, qui offre également aux athlètes une nouvelle perception de leurs propres capacités. Parmi les cyclistes les plus remarquables de l'équipe féminine du Benediction Cycling Club figure Valentine Nzayisenga, gagnante de la Course à la Mémoire 2025. Valentine, comme l'explique le site web de la directrice, a été insultée et la risée de son village parce qu'elle faisait du vélo, victime d'un stéréotype qui considère le vélo comme une activité réservée aux "filles sages". Cependant, sa passion et sa détermination l'ont poussée à poursuivre son chemin et à devenir indépendante. Aujourd'hui, elle est une source de fierté pour son village.
Diane Ingabire se distingue également parmi les stars de l'équipe. Fascinée par le vélo depuis l'enfance, elle l'utilisait secrètement pour aller chercher de l'eau au puits. Aujourd'hui, elle est l'une des cyclistes les plus prometteuses du Rwanda: double championne nationale sur route, elle a également fait ses débuts dans une équipe européenne.
"L'idée de ce documentaire, "Rwandan Girls on Bikes", explique la réalisatrice Andrea Beer, est venue par hasard. Je venais de perdre mon père et ressentais un besoin grandissant de me consacrer à quelque chose, un projet photographique ou un documentaire, mais je ne savais pas quoi". Puis, en 2019, une collecte de fonds pour la construction d'une école au Rwanda a rappelé au réalisateur un voyage au pays des mille collines qui l'avait fasciné. Découvrant les nombreux projets de l'association Progetto Rwanda, "Rwanda Girls on Bikes" a retenu son attention et il a décidé de donner une voix à cette histoire, organisant par la suite une campagne de financement participatif. Le plus grand succès de ce projet, selon la réalisatrice, est l'exemple que ces athlètes ont pu donner à d'autres jeunes femmes. En les voyant filer sur les routes du pays avec leurs tenues futuristes et leur détermination, de nombreux jeunes Rwandais ont eu envie de les imiter, comprenant que rien ne leur est interdit.