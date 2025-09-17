Italie-Tunisie: la culture au cœur du nouveau parcours inauguré par l’ambassadeur Prunas
AGI - La diplomatie culturelle entre l’Italie et la Tunisie franchit une nouvelle étape avec l’inauguration d’un cours consacré à la protection du patrimoine et au tourisme durable. La cérémonie a été présidée par l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas. L’initiative, portée par l’Université La Sapienza de Rome et l’Université de La Manouba dans le cadre du programme Share Africa, vise à valoriser le patrimoine historique et artistique tunisien tout en formant de nouvelles compétences au service d’un développement économique respectueux des ressources locales.
Le programme Share Africa est promu par la fondation Italian Higher Education with Africa (Ihea) et financé par le Plan national italien de relance et de résilience (Pnrr). Son objectif est de renforcer la coopération académique et scientifique entre universités italiennes et partenaires africains, en créant de véritables pôles scientifiques italo-africains. Il ne s’agit pas seulement d’un échange universitaire, mais d’une collaboration paritaire, pleinement inscrite dans l’esprit du Plan Mattei pour l’Afrique lancé par le gouvernement italien.
La Tunisie dispose d’un patrimoine culturel et archéologique parmi les plus riches de la Méditerranée: des vestiges romains de Carthage et Dougga aux villes puniques et islamiques, jusqu’aux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO comme Kairouan, la Médina de Tunis, Djerba ou encore l’amphithéâtre d’El Jem. Le défi consiste à concilier préservation et développement, en promouvant un tourisme capable de générer croissance et emploi sans fragiliser ces trésors. Le nouveau cours réunit étudiants tunisiens et italiens autour de conférences, ateliers et activités pratiques, en interaction avec des experts internationaux. Il constitue un véritable laboratoire d’idées pour expérimenter des modèles de tourisme responsable et des stratégies de gestion durable du patrimoine. Ces dernières années, les échanges académiques entre Rome et Tunis se sont intensifiés grâce à des programmes de mobilité tels qu’Erasmus+, à des projets de recherche conjoints et à de multiples initiatives de coopération. Ces partenariats s’étendent bien au-delà des sciences humaines, couvrant aussi les sciences appliquées, l’innovation technologique et le développement territorial.
Le programme Share Africa répond à la nécessité de créer une plateforme de transfert de connaissances et de compétences. Il renforce le dialogue entre universités, institutions culturelles et acteurs du secteur touristique. Pour l’Italie, promouvoir la culture en Tunisie représente non seulement un investissement diplomatique dans la relation bilatérale, mais aussi un pilier de sa politique de voisinage en Méditerranée. Pour la Tunisie, l’initiative offre l’occasion de consolider son rôle de pont entre l’Afrique et l’Europe, en valorisant des ressources qui sont à la fois des marqueurs d’identité nationale et des leviers économiques.
L’Université de La Manouba, partenaire du projet, est située à une dizaine de kilomètres de Tunis. Fondée officiellement en 2000, elle regroupe sur un campus de 30 hectares plusieurs facultés et instituts, dont la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités (FLAHM). Le site accueille aussi l’unique école de journalisme du pays ainsi que l’école doctorale qui forme les futurs enseignants-chercheurs. L’université dispose d’au moins huit accords internationaux, couvrant des domaines allant de l’italianistique à l’histoire, en passant par le patrimoine, la mode ou le design. Après une période de baisse des inscriptions à la suite de la révolution de 2011, l’établissement connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, porté par une jeunesse tunisienne avide de renouer avec la culture méditerranéenne et de s’ouvrir à de nouvelles langues, dont l’italien. Avec ce nouveau parcours, Rome et Tunis affirment une conviction commune: la culture et la connaissance ne sont pas seulement des héritages du passé, mais des instruments pour bâtir un développement durable et une coopération de long terme.