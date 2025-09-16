Air Algérie mise sur l’Afrique et renforce sa coopération avec l’Italie

AGI - L’intégration africaine repose de plus en plus sur les infrastructures de transport et de logistique, considérées comme des leviers essentiels de croissance économique et de développement durable. La quatrième édition de la Foire du commerce intra-africain, qui s'est tenue à Alger, s’inscrit dans ce contexte marqué par la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et par les efforts des pays du continent pour réduire leur dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Pour l’Algérie, l’enjeu dépasse l’ouverture vers sa profondeur africaine: il s’agit aussi d’affirmer son rôle de pôle régional, en s’appuyant notamment sur son transporteur national Air Algérie, appelé à renforcer les liaisons aériennes intra-africaines et à soutenir la compétitivité du pays.
Le président-directeur général Hamza Ben Hamouda a souligné la dimension stratégique de la coopération avec l’Italie pour l’internationalisation de la compagnie. "Le marché italien est en constante croissance: au cours des dix dernières années, le nombre de passagers transportés par Air Algérie vers l’Italie a doublé. À moyen terme, nous prévoyons la mise en service d’environ trente appareils ATR, dont l’italien Leonardo détient 50% du capital, ce qui confirme la solidité de notre partenariat avec l’industrie italienne. Par ailleurs, le fournisseur des sièges de nos nouveaux Airbus et ATR est lui aussi italien, preuve supplémentaire de l’intensité de nos relations commerciales", a déclaré Ben Hamouda.Le dirigeant a rappelé que "l’Afrique compte plus de 1,5 milliard d’habitants, mais dispose de très peu de compagnies capables d’assurer des liaisons intercontinentales. La part africaine du trafic aérien mondial ne dépasse pas 2%. Cela montre l’ampleur des opportunités disponibles. Dans cette perspective, le développement du transport aérien africain constitue une priorité stratégique pour Air Algérie".
Interrogé sur les destinations, Ben Hamouda a affirmé que la compagnie "ne se limite pas à quelques marchés spécifiques: tout pays africain où la demande est insatisfaite et où un renforcement des connexions est nécessaire représente pour nous un marché stratégique. Nous surveillons régulièrement l’évolution des marchés afin de définir objectivement nos priorités d’expansion". Il a également insisté sur l’importance d’Alger comme hub régional: "L’aéroport de la capitale est déjà structuré sur le modèle hub-and-spoke. Grâce à sa position géographique, l’Algérie permet de rejoindre une grande partie des destinations mondiales en moins de douze heures. C’est un atout que nous voulons valoriser".
Concernant l’annonce récente du président Abdelmadjid Tebboune sur l’ouverture d’une ligne directe vers N’Djamena, au Tchad, Ben Hamouda a précisé que "le projet était déjà à l’étude, mais les instructions du chef de l’État ont accéléré le processus. C’est une ligne stratégique, capable de répondre aux besoins réels du marché tchadien, aujourd’hui largement desservi par des compagnies étrangères". Il a toutefois reconnu les contraintes structurelles liées aux coûts opérationnels élevés et au pouvoir d’achat limité des populations locales. "Malgré ces difficultés, Air Algérie est déterminée à consolider progressivement sa présence sur un marché à fort potentiel", a-t-il affirmé.
Sur le plan de la flotte, il a confirmé un retard de "quatre à cinq mois" dans la livraison des appareils commandés, en raison de "problèmes logistiques chez certains fournisseurs", mais a assuré que quatre Airbus A330neo arriveront d’ici la fin de l’année, les autres étant attendus d’ici 2028. Le président-directeur général a également mis en avant le rôle de la compagnie dans le fret aérien. "Nous nous considérons comme partie intégrante de la stratégie nationale de diversification économique, en offrant des solutions rapides pour les exportations. Nous voulons faire de l’Algérie un hub logistique régional entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient", a-t-il indiqué. Selon lui, la digitalisation sera déterminante: "Nous mettons en œuvre des systèmes avancés de réservation et de suivi pour simplifier les procédures des exportateurs". Enfin, Ben Hamouda a confirmé que la réorganisation de la filiale Tassili Airlines n’affectera pas les liaisons internationales, qui "continueront d’être assurées sous la responsabilité du groupe Air Algérie".