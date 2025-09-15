L’Italie ouvre un bureau de coopération en Zambie et renforce son action au Malawi 

AGI - L’Italie a inauguré un nouveau bureau de coopération à Lusaka, avec l’objectif de renforcer ses partenariats avec la Zambie et le Malawi. Inauguré le 12 septembre auprès de l’ambassade d’Italie à Lusaka, le bureau travaillera comme un pôle régional axé sur les projets de développement, dans le but de renforcer ultérieurement les liens bilatéraux et de donner plus de visibilité et soutien aux initiatives financées par la Coopération italienne au Malawi. Cette inauguration s'est déroulée dans le cadre de la mission d'information “Global Gateway: Sommet africain sur le climat et corridor de Lobito”, soulignant l'engagement fort de l'Italie en faveur du développement durable en Afrique australe.
L’ambassadeur d’Italie en Zambie Enrico De Agostini, le directeur de l'Agence italienne de coopération au développement (AICS) Marco Riccardo Rusconi ainsi que le chef du bureau de l'AICS à Maputo, Paolo Enrico Sertoli, ont participé à la cérémonie, avec des membres du corps diplomatique accrédité en Zambie; des représentants d'organisations de la société civile italienne; des délégués de la mission Global Gateway et de hauts fonctionnaires du gouvernement zambien. L'AICS était également représentée par Paula Abenante, chargée de mission Afrique, Luciana Andreini, responsable du bureau de l'AICS à Lusaka, et Miguel Almeida, chargé de communication du bureau de l'AICS à Maputo.
Comme l'a souligné Marco Riccardo Rusconi, directeur de l'AICS, “L'Italie est présente en Zambie depuis plus de soixante ans, mais ce qui a manqué ces trente dernières années, c'est une coopération au développement structurée et un espace physique dédié pour coordonner notre engagement croissant. Aujourd'hui, avec l'ouverture de ce bureau, nous ouvrons un nouveau chapitre”, a-t-il affirmé. Dans son discours de bienvenue, l'ambassadeur De Agostini a affirmé que, “bien que la signature d'un accord-cadre de coopération bilatérale soit toujours en attente, nous avançons déjà avec des initiatives concrètes, pleinement conformes aux principes du Plan Mattei”. Ces initiatives comprennent un investissement de 6 millions d'euros dans les provinces du Nord et de la Copperbelt, dans la zone du corridor de Lobito, visant à restaurer les écosystèmes dégradés, à renforcer les chaînes d'approvisionnement en miel, légumineuses et champignons, et à promouvoir des modèles économiques inclusifs. Parallèlement, le projet AIM Zambie s'attaquera aux graves conséquences du phénomène El Niño en renforçant la résilience par des interventions dans les secteurs de l'agriculture, de la nutrition, de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de l'inclusion sociale.
L'Italie et la Zambie entretiennent un partenariat qui remonte à avant l'indépendance du pays en 1964, fondé sur des initiatives historiques telles que la construction du barrage de Kariba dans les années 1950 par un consortium d'entreprises italiennes, l'assemblage des automobiles FIAT à Livingstone et la raffinerie d'Indeni, construite par AGIP. Alitalia a également joué un rôle clé dans la création de Zambia Airways et dans la formation de ses pilotes. Les liens bilatéraux se sont encore renforcés ces dernières années: la visite du président Sergio Mattarella en 2022 a réaffirmé l'engagement de l'Italie envers la Zambie, confirmé par la visite ultérieure du président Hakainde Hichilema à Rome en novembre 2023. En juin 2024, suite à la mission d'une délégation italienne de haut niveau conduite par le directeur général Stefano Gatti, la Zambie a été désignée pays prioritaire de la coopération italienne et placée sous la coordination du siège de l'AICS à Maputo. Concernant les activités au Malawi, le bureau sera responsable des initiatives financées par la Coopération italienne, notamment dans les domaines de l'agriculture durable, de la santé ou du développement de la chaîne d'approvisionnement du café.