Afrique: l’éducation comme passerelle vers l’Europe. Une table ronde à l’Université Lumsa

AGI - Stimuler la réflexion sur l’importance de l’éducation et des compétences comme outils fondamentaux pour une croissance durable et partagée entre l’Afrique et l’Europe, afin de promouvoir, dans une perspective multidisciplinaire, une nouvelle approche du continent, au-delà des stéréotypes. Tel est le message qui ressort de la table ronde “Éducation, compétences et croissance en Afrique et en Europe”, organisée aujourd’hui à Rome par l’Université Lumsa, avec la participation de représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du Centre international d’études pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel (ICCROM), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la Présidence du Conseil des ministres et d’Italia Africa Business Week. Cet événement a été l'occasion de réfléchir au rôle croissant de l'Afrique: un continent apparemment sous l’ascendant géopolitique et économique des États-Unis et de l'Asie mais qui est en réalité vouée à devenir le centre stratégique de nombreux équilibres mondiaux. Doté d'une immense richesse en terres rares, de niveaux d'éducation et d'emploi en hausse (de 24 à 50% au cours des 20 prochaines années), d'une population projetée à 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050 (dont la moitié a moins de 14 ans) et d'une croissance économique robuste (plus de 4% par an cette décennie), le continent représente un partenaire naturel et irremplaçable pour une Europe en déclin démographique et en ralentissement économique.
C'est dans ce contexte historique que, comme l'a souligné le recteur de l'Université Lumsa, Francesco Bonini, il est temps de construire une nouvelle vision sur l'Afrique. “L'Afrique est notre présent et notre avenir”, c'est pourquoi les étudiants sont “appelés à devenir les acteurs de ce monde que nous devons tous nous efforcer de construire ensemble”, a déclaré le recteur dans son discours d'ouverture. Selon Stefania Giannini, ancienne ministre de l'Éducation et actuelle directrice générale de l'Éducation à l'UNESCO, les tendances démographiques expliquent de nombreux facteurs: “D'ici 2050, un jeune sur trois sera africain, et l'Europe compte actuellement un pourcentage de personnes de plus de 60 ans, à l'inverse de celui du continent africain. Ces chiffres suffisent à eux seuls à expliquer l'avenir. Aujourd'hui, plus de 700 millions d'Africains sont au chômage, soit 38% de la tranche d'âge des 15-24 ans, et seulement 9% des étudiants sont inscrits à l'université”, a souligné Mme Giannini, expliquant la naissance du projet “Campus Afrique”, récemment lancé par l'UNESCO pour promouvoir un réseau universitaire d'excellence en Afrique en encourageant la mobilité étudiante et en créant des bourses.
L'éducation est également un objectif clé de l'ICCROM, organisation intergouvernementale qui promeut la conservation et la restauration du patrimoine culturel dans toutes ses expressions et dans toutes les régions du monde. L'ICCROM a récemment signé un accord visant à doter une nouvelle génération d'Africains des compétences nécessaires à la conservation du patrimoine culturel et au développement à long terme. Le projet impliquera environ 540 artisans âgés de 18 à 40 ans, originaires de Côte d'Ivoire, d'Égypte, du Kenya et de Tunisie, qui seront formés aux techniques artisanales traditionnelles et modernes, notamment la pierre, le bois, la mosaïque, le plâtre et le travail du métal. L'ICCROM mettra en œuvre le projet en partenariat avec les institutions culturelles des pays partenaires et avec la Fabbrica di San Pietro in Vaticano, un centre historique d'excellence en matière de formation artisanale et de conservation du patrimoine culturel. Federico Bonaglia, directeur adjoint du Centre de développement de l'OCDE, a souligné la nécessité d'investir davantage en Afrique grâce à une nouvelle approche partenariale, et a insisté sur l'importance de combler l'écart entre l'offre et la demande sur le marché du travail africain.