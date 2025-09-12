Libye-Italie: coopération renforcée dans les domaines de la santé, des infrastructures et de l’énergie propre

AGI - Le Fonds pour le développement et la reconstruction de la Libye, dirigé par Belgassem Haftar, et l’italienne GKSD Holding (Groupe San Donato) ont signé hier à Benghazi des protocoles d’accord sur la santé, les infrastructures et l’énergie propre, en présence du chef de l’Agence d’informations et de sécurité extérieure (Aise), Giovanni Caravelli. La rencontre s’est déroulée le jour du deuxième anniversaire de la tempête Daniel, qui, le 11 septembre 2023, a dévasté la ville de Derna, causant des milliers de victimes et des dommages sans précédent aux infrastructures de la Libye orientale. Un communiqué, diffusé sur la page Facebook officielle du Fonds, indique que la réunion a également fait rencontrer le président de l’Office national pour le développement, Jibril al Badri, et les directeurs des principaux hôpitaux de Benghazi, dont al Hawari, al Jalaa, le Benghazi Medical Center, le Centre oncologique et l’hôpital pédiatrique, ainsi que des représentants de l’Autorité d’approvisionnement médical et de la direction des projets du Fonds.
Au cours des entretiens, "les perspectives de coopération stratégique entre la Libye et l’Italie dans les secteurs de la santé, de la formation médicale, des infrastructures, de l’énergie propre et de la gestion et conversion des déchets ont été discutées, afin de renforcer des partenariats concrets soutenant le développement durable". Le communiqué ajoute que la rencontre a été précédée par "une série de visites sur le terrain et de réunions techniques conduites par la délégation italienne, incluant l’inspection des hôpitaux et des projets sanitaires à Benghazi et au Marj, pour vérifier l’état des travaux et les besoins réels".
En marge de la réunion, "des protocoles d’accord ont été signés dans les domaines de la santé, des infrastructures, de l’énergie propre et de l’environnement". Les accords ont été signés pour la partie italienne par Kamel Ghribi, président de GKSD, ainsi que vice-président du Groupe San Donato (GSD) SpA, président du Conseil d’entreprise européen pour l’Afrique et le Moyen-Orient (Ecam), président du Supervisory Board d’American Heart of Poland et Scanmed et président de HHH. Pour la partie libyenne, Belgassem Haftar a signé en qualité de directeur général du Fonds. GKSD Holding, groupe italien actif dans les domaines du conseil, de l’ingénierie et de la santé, est déjà engagé dans des projets infrastructurels et hospitaliers en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Selon ce que l'Agenzia Nova a appris, le holding italien devrait réaliser quatre hôpitaux en Cyrénaïque, région de la Libye orientale.