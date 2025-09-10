Les ministres Tajani et Abodi inaugurent la deuxième Journée du sport italien dans le monde
AGI - Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, et le ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, ont inauguré la deuxième Journée du sport italien dans le monde à la Villa Madama. Étaient également présents Luciano Buonfiglio, président du Comité national olympique italien (CONI), Marco Giunio De Sanctis, président du Comité paralympique italien (CIP), et Matteo Zoppas, président de l'Agence italienne pour le commerce. L'édition de cette année, placée sous le thème "Montagne et mer", offre un aperçu des grands événements sportifs internationaux de 2026 en Italie: les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina et les Jeux méditerranéens de Tarente. Lors de l'événement, un nouveau protocole d'accord a également été signé entre le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), le ministère des Sports, le CONI et le Comité olympique italien (CIP) afin de promouvoir l'Italie à l'étranger, en consolidant le réseau diplomatique et consulaire et celui des délégués du CONI. La création de la Journée du sport, de la Table ronde permanente sur la diplomatie sportive et du protocole d'accord avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), le ministère des Sports, le CONI et le Comité olympique italien (CIP) consolident un système dédié à la promotion des athlètes, des entreprises et des institutions au sein d'une stratégie unifiée.
L'industrie du sport, a souligné le ministre Tajani lors de l'événement, représente un outil formidable pour développer les exportations de nos produits. "Promouvoir le sport, c'est œuvrer pour la paix", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, rappelant le "célèbre match de ping-pong" lors du dégel entre les États-Unis et la Chine. "Par le passé, les Jeux olympiques étaient un outil pour mettre fin aux guerres", a souligné Tajani, ajoutant que "l'industrie du sport représente également un formidable levier pour développer les exportations de nos produits. Il est important pour nous de travailler pour que l'industrie sportive italienne puisse découvrir de nouveaux marchés et promouvoir le Made in Italy dans des secteurs qui représentent une opportunité exceptionnelle pour nous. Pensez aux vêtements de sport et aux équipements sportifs. L'Italie possède un haut niveau de qualité industrielle que tout le monde nous envie", a ajouté Tajani, soulignant que le sport représente 1,5% du PIB italien et qu'il est donc nécessaire de promouvoir davantage ce secteur pour vendre les produits italiens à l'étranger, en exploitant au mieux toute la production de l'industrie du sport.
Le gouvernement italien, a souligné le ministre Abodi, a pour objectif de développer et de consolider la réputation de notre pays, à laquelle le sport contribue sans aucun doute de manière significative. "Le sport italien est avant tout une question d'organisation et d'harmonie des relations humaines, avant même d'être sportif. Cela est possible grâce au travail de la Farnesina et de la diplomatie, à travers le réseau ICE, ainsi que grâce aux athlètes", a déclaré Abodi, rappelant les événements attendus dans les mois à venir, des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina aux Jeux méditerranéens de 2026 à Tarente, en passant par la Coupe de l'America prévue à Naples en 2027.
En marge de l'événement, le ministre Abodi a également rencontré sa collègue Rawan bint Najeeb Tawfeeqi, ministre des Politiques de la jeunesse du Royaume de Bahreïn, pour un premier partage opérationnel d'expériences, d'idées, de stratégies, d'outils et d'objectifs communs sur les questions de politique de la jeunesse. Le ministre Abodi – selon un communiqué de presse – a présenté les programmes et activités mis en œuvre par le gouvernement italien, avec une référence particulière au service public universel, dans tous ses aspects, qui concerne 70 000 jeunes chaque année, et à la Carte nationale des jeunes, un outil numérique précieux que le Département des politiques de la jeunesse et du service public universel a développé et promu au cours des deux dernières années, qui offre aujourd'hui des opportunités à 3,5 millions de jeunes âgés de 18 à 35 ans. La ministre bahreïnie, pour sa part, a souligné l'importance internationale de la plateforme "Hope Network", un projet lancé à Manama en novembre 2024 dans le but de renforcer la solidarité et la coopération entre les communautés mondiales et de promouvoir les expériences et les connaissances entre les nations, avec un accent particulier sur les jeunes générations.