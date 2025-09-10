Le mégaprojet hydroélectrique - le plus grand d'Afrique - a été construit par l'entreprise italienne Webuild (ex Salini-Impregilo) sur le Nil Bleu pour fournir de l'électricité à environ 35 millions de personnes.

AGI - Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), mégaprojet hydroélectrique construit par l'entreprise italienne Webuild (anciennement Salini-Impregilo) sur le Nil Bleu, a été officiellement inauguré en présence de nombreux dirigeants régionaux. La cérémonie, présidée par la Première ministre éthiopienne Abiya Ahmed, a réuni plusieurs dirigeants africains, dont le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh; le président du Soudan du Sud, Salva Kiir; le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud; le président du Kenya, William Ruto; le Premier ministre de la Barbade, Amor Mottley; et le Premier ministre d'Eswatini, Russell Mmiso Dlamini. Étaient également présents Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine; Claver Gatete, secrétaire général adjoint des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), ainsi que de hauts responsables du gouvernement éthiopien. Lors de l'inauguration, le Premier ministre éthiopien Ahmed a réaffirmé que l'intention de son pays était loin de nuire à ses voisins et a affirmé que le GERD visait à améliorer l'économie et la qualité de vie des populations de la Corne de l'Afrique.
Dans son discours, Ahmed a souligné que le projet mettrait fin à l'ère de la "mendicité" du pays, comparant l'inauguration du barrage à la victoire d'Adwa sur les troupes coloniales italiennes et annonçant une nouvelle ère de prospérité pour l'Éthiopie. "Nous avons entendu l'histoire. Nous avons vu l'histoire. Nous avons appris l'histoire. Mais aujourd'hui, nous avons pu devenir la génération choisie par Dieu pour écrire l'histoire et en parler", a déclaré Ahmed, qualifiant l'achèvement du barrage de source d'inspiration pour tous les peuples africains et décrivant le GERD comme "le plus grand mégaprojet de l'histoire du peuple noir".
Rappelant que le projet a été entièrement financé par des sources nationales, le crowdsourcing, des levées de fonds internes, des ventes d'obligations et les contributions salariales des employés, le Premier ministre éthiopien a déclaré que l'Éthiopie était reconnaissante envers son défunt empereur Haïlé Sélassié, qui a eu l'idée de construire un barrage au même endroit sur le Nil, et a félicité le défunt Premier ministre Meles Zenawi pour avoir poursuivi le projet malgré la pression des puissances internationales. Ahmed a également félicité son prédécesseur, Hailemariam Dessalegn, pour avoir poursuivi le projet là où Meles l'avait laissé.
Pietro Salini, PDG de Webuild, était également présent à la cérémonie. Dans son discours, il a souligné que le GERD triplerait l'approvisionnement énergétique du pays, avec une capacité de production équivalente à celle de trois centrales nucléaires. "Cette augmentation de puissance devrait fournir de l'électricité à environ 35 millions de personnes, et l'Éthiopie pourrait vendre son surplus d'énergie aux pays voisins, renforçant ainsi les relations régionales et promouvant la paix" a expliqué M. Salini, qualifiant le projet de "rêve devenu réalité pour moi et pour la nation".
"Personne ne voulait que ce pays construise ce projet, personne ne voulait le financer. Il y a trop d'enjeux politiques, trop de problèmes, et aucune solution simple", a poursuivi Salini, soulignant que ce projet témoigne de la contribution du peuple éthiopien, qui a contribué à son financement en achetant des obligations. Salini a également rendu hommage aux ouvriers, ingénieurs et techniciens qui ont rendu le projet possible, soulignant que plus de 25.000 jeunes Éthiopiens ont été formés sur le terrain, acquérant des compétences précieuses qui seront essentielles pour l'avenir du pays. Avec une capacité installée de plus de 5.000 MW et une production annuelle prévue de 15.700 GWh, le GERD est capable de produire l'équivalent de trois centrales nucléaires de taille moyenne. Le réservoir de 172 kilomètres de long peut contenir jusqu'à 74 milliards de mètres cubes d'eau, faisant du GERD le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique.