Au Mozambique difficultés et résilience face à la crise

AGI - La crise monétaire au Mozambique met en péril les activités des entreprises italiennes dans le pays, qui restent néanmoins résilientes. C’est l’avis de Luigi Giglio, directeur des opérations du groupe agroalimentaire Inalca au Mozambique, qui, dans une interview accordée à l'Agenzia Nova a expliqué les difficultés rencontrées par les entreprises italiennes opérant dans ce pays lusophone. "Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est le manque de devises. Nous ne pouvons pas convertir la monnaie locale en devises fortes pour payer les fournisseurs internationaux. Cela crée plusieurs contraintes, car, en tant que groupe, nous souhaitons nous développer davantage, mais nous sommes fortement limités", a expliqué l’entrepreneur lors de la foire commerciale multisectorielle Facim, qui s’est tenue du 26 au 31 août à Maputo. M. Giglio a averti que, malgré la capacité de l’entreprise à surmonter les crises, les restrictions de change réduisent ses capacités d’importation, ce qui a un impact direct sur l’approvisionnement en produits de base des familles mozambicaines.
Le groupe Cremonini, leader dans l'importation de bœuf, de poulet et de poisson, transporte environ 100 conteneurs de produits surgelés par mois et possède des succursales à Maputo, Beira, Nampula et Pemba. Sa capacité de stockage dépasse 14.000 tonnes et sa flotte logistique assure une distribution nationale. "Dès que nous aurons accès à des devises étrangères, nous augmenterons considérablement nos importations. Cela permettra à la population d'accéder plus facilement à des produits de base de qualité", a expliqué M. Giglio, soulignant que les produits vendus par Inalca font partie du panier de consommation de base au Mozambique. L'entrepreneur a ensuite souligné la contribution du groupe à l'économie mozambicaine, avec la création de plus de 100 emplois directs et 200 emplois indirects, notamment pour les transporteurs, les agents en douane et les prestataires de services. "Au total, nous estimons que notre activité soutient environ 300 emplois", a-t-il déclaré.
La crise monétaire a contraint l'entreprise à limiter les commandes provenant de l'étranger, ce qui a entravé la régularité de l'approvisionnement. "Nous ne pouvons pas commander trop de produits sans payer au préalable. Cela perturbe la continuité de l'approvisionnement et nous empêche de disposer de stocks suffisants", explique Giglio. Malgré les difficultés, Inalca tient à réitérer son engagement à contribuer au marché mozambicain en augmentant ses investissements dans les infrastructures et en diversifiant son offre. L'entreprise agrandit son entrepôt de Maputo et explore de nouvelles gammes de produits italiens à distribuer dans tout le pays. La présence d'Inalca au Mozambique s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation du groupe Cremonini, qui vise à allier efficacité logistique et prix compétitifs. "Le marché mozambicain réagit bien, mais il est très sensible aux prix. Nous nous efforçons de maintenir la meilleure qualité possible à un prix abordable", a déclaré Giglio.
L'entrepreneur a également souligné l'importance de la participation de l'entreprise à la 60ème édition du salon Facim 2025, où elle a présenté sa nouvelle gamme de produits secs et renforcé ses contacts avec des partenaires institutionnels et privés. "Nous tenons à préciser qu'Inalca au Mozambique ne se contente pas de vendre des produits surgelés, mais investit également dans de nouveaux segments. Nous sommes satisfaits des résultats", a-t-il ajouté. Giglio estime que, sans solutions structurelles à la crise des taux de change, la croissance du Mozambique et sa capacité à approvisionner le marché intérieur continueront d'être entravées. "Les devises étrangères sont essentielles à l'expansion, à la création d'emplois et à un meilleur accès de la population aux produits alimentaires de base", a-t-il ajouté. Récemment, la Confédération des associations économiques du Mozambique (CTA) a alerté la Banque centrale du pays sur la pénurie de devises étrangères pour répondre à la demande du marché intérieur, avec les risques associés de hausse de l'inflation. La CTA a présenté des documents indiquant un manque de liquidités dans les banques commerciales pour les clients, ainsi qu'une liste d'entreprises dont les factures soumises aux banques commerciales pour paiement sont restées impayées. Selon l'association, les montants figurant sur cette liste soumise à la Banque du Mozambique sont estimés à 402 millions de dollars.