L'Italie participe au Sommet africain sur le climat en Ethiopie

AGI - Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, accueille actuellement la deuxième édition du Sommet africain sur le climat (Africa Climate Summit, ACS2). Cet événement, placé cette année sous le thème"Accélérer les solutions climatiques mondiales: Financer un développement résilient et vert de l'Afrique", est en cours jusqu'à demain au Centre international de congrès d'Addis-Abeba. Des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des milliers de délégués, de représentants de la société civile et du secteur privé y participeront. Outre le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, la cérémonie d'ouverture du sommet a été marquée par la présence du président angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, et du président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf. L'Italie est représentée par Claudio Barbaro, sous-secrétaire à l'Environnement et à la Sécurité énergétique. Pour les promoteurs du sommet, la réunion d'Addis-Abeba vise à unifier la voix de l'Afrique sur l'action climatique requise et à repositionner le continent comme leader de la gouvernance climatique mondiale, en insistant sur une forte représentation des priorités africaines dans les prochaines négociations internationales, notamment celles prévues pour la COP30 et le G20. À l'issue du sommet, la Déclaration d'Addis-Abeba sera adoptée.
En marge du sommet, le sous-secrétaire Barbaro a participé aux tables rondes du "Dialogue de haut niveau COP30-AIE sur la transition énergétique", qui a réuni des décideurs des secteurs de l'énergie et du climat afin de contribuer à la définition des activités et des résultats de la COP30 dans le domaine de l'énergie. Comme l'a indiqué le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE) dans un communiqué, M. Barbaro a également signé un protocole d'accord avec le ministre éthiopien de la Planification et du Développement, Seyoum Meikonen Hailu. Ce protocole d'accord lancera la mise en œuvre du Centre d'accélération de l'adaptation en Éthiopie, une initiative promue dans le cadre de la présidence italienne du G7 visant à promouvoir des mesures concrètes d'adaptation à l'échelle mondiale en stimulant les investissements et les collaborations. Le même jour, M. Barbaro interviendra lors du dialogue de haut niveau "Powering Africa's Green Momentu", consacré aux investissements et aux partenariats pour la transition énergétique, et participera à l'événement "Moving from Planning to Implementation: The Plaidoyer pour un soutien significatif à la planification et à la préparation des investissements en matière d'adaptation", axé sur l'initiative du Centre d'accélération de l'adaptation, destinée à soutenir les pays en développement.
Cette deuxième édition du Sommet africain sur le climat s'ouvre dans un contexte d'intense activité préparatoire: la Semaine du climat, un événement organisé dans plusieurs lieux d'Addis-Abeba, dont l'historique Mémorial de la Victoire d'Adwa, vient de s'achever. De nombreux événements thématiques et consultations avec les parties prenantes s'y sont tenus. Parallèlement, le deuxième Sommet Afrique-Caricom s'est ouvert hier à Addis-Abeba, soulignant le partenariat croissant du continent avec les Caraïbes. Français Lors de la séance d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a appelé l'Afrique et les Caraïbes à exiger conjointement que les anciennes puissances coloniales reconnaissent les crimes historiques, fournissent des réparations significatives et démantèlent les injustices structurelles et systémiques, décrivant le sommet comme un moment décisif et un tournant dans les aspirations collectives des deux régions. La secrétaire générale de la CARICOM, Carla Barnett, a fait écho à ce sentiment, qualifiant la réunion de "retour aux sources" qui renouvelle les liens fraternels, renforce les mécanismes opérationnels prévus dans le protocole d'accord UA-CARICOM et promeut l'action dans des domaines tels que la santé, les transports et le commerce, tout en exhortant à promouvoir la réforme des systèmes financiers internationaux.