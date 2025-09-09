L’ambassadeur Salzano célèbre 200 ans de relations diplomatiques entre l'Italie et le Maroc

AGI - À bord du navire San Giusto, arrivé à Casablanca dans le cadre de la campagne d’instruction estivale des élèves de l’Académie navale de Livourne, l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, a rappelé pour la première fois publiquement le bicentenaire des relations diplomatiques entre les deux pays. "Cette année revêt une valeur particulière pour l’Italie et le Maroc: en 2025, nous célébrerons en effet le bicentenaire des relations diplomatiques entre les deux pays. C’est la première fois que cet anniversaire est commémoré, et le fait que cela ait lieu ici, à bord du navire San Giusto dans le port de Casablanca, confère à ce moment une valeur spéciale et une signification symbolique particulièrement forte", a déclaré le diplomate.
Dans son intervention, Salzano a souligné la valeur formatrice de la campagne, la qualifiant de "véritable école de vie, où l’on apprend la discipline, le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe et la valeur du service". S’adressant directement aux élèves, il a ajouté: "Conservez précieusement chaque expérience que vous vivrez à bord. Elles vous accompagneront tout au long de votre carrière et feront de vous des officiers capables non seulement de diriger, mais aussi d’inspirer". À bord se trouvent 122 élèves de deuxième année et environ 300 militaires, dont des jeunes issus de pays amis de la Méditerranée, confirmant la vocation internationale de la campagne. "Des professionnels et des jeunes qui, par leur engagement et leur dévouement, illustrent au mieux le savoir-faire italien", a observé l’ambassadeur, en soulignant que les unités navales représentent "un formidable instrument de diplomatie navale, capable de renforcer les relations internationales et de favoriser la connaissance mutuelle sur les plans culturel et social".
Salzano a consacré un passage au rôle des Forces armées, et en particulier de la Marine militaire : "Non seulement instruments de formation et d’excellence professionnelle, mais aussi ressource fondamentale pour la paix, la sécurité et la stabilité internationales. Leur présence en mer est une fierté pour l’Italie et un signe tangible de la contribution que notre pays apporte à la communauté internationale". L’ambassadeur a également fait référence à la dimension historique et culturelle : "De même que l’historique Amerigo Vespucci a joué au fil des années le rôle d’ambassadrice flottante du Made in Italy, en promouvant la culture et la créativité dans les ports du monde entier, le navire San Giusto représente aujourd’hui un témoignage concret du professionnalisme et de l’identité italienne en mer". Enfin, il a mis en avant la perspective géopolitique partagée : "L’Italie et le Maroc sont appelés à travailler ensemble pour faire de la Méditerranée non pas une frontière, mais un pont de coopération, de sécurité et de développement partagé".
Le discours s’est conclu sur une note personnelle: "Pour moi, qui ai pris mes fonctions d’ambassadeur d’Italie auprès du Royaume du Maroc exactement il y a deux mois, le 4 juillet, c’est un motif de fierté particulière que ma première intervention publique se déroule dans un cadre aussi significatif pour notre histoire et pour nos relations avec le Maroc. Dans cet esprit d’amitié, de professionnalisme et de fierté nationale, je vous adresse à tous le vœu traditionnel des marins: bon vent et mer calme". La visite s’est achevée par les remerciements adressés au commandant, le capitaine de vaisseau Salvatore D’Avena, ainsi qu’à tout l’équipage du navire San Giusto et aux autorités marocaines pour l’accueil réservé.