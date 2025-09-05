Tunisie-Italie: le projet Medlink est reconnu comme prioritaire par l'Union européenne 

AGI - Le projet Medlink, qui vise à créer une liaison énergétique entre la Tunisie, l'Algérie et l'Italie, a été officiellement reconnu comme l'un des projets prioritaires de l'Union européenne dans le secteur des énergies renouvelables. Ce partenariat transfrontalier vise à développer environ 10 gigawatts d'énergie solaire, éolienne et de systèmes de stockage d'énergie en Tunisie et en Algérie, dans le but de satisfaire à la fois la demande locale et celle destinée à l'exportation. Cette reconnaissance intervient au moment de la mise à jour de la liste des projets transfrontaliers par la Commission européenne, qui a accordé à Medlink un "statut spécial", assurant au projet une plus grande visibilité et lui permettant de se porter candidat à l'obtention de subventions pour des études ou des travaux de construction, via le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (Mie).
Sélectionné parmi cinq nouveaux projets présentés entre septembre 2024 et janvier 2025, Medlink a été évalué par des experts indépendants, par l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (Cinea) et par la Commission européenne, qui en ont confirmé la faisabilité et la pertinence économique. Pour bénéficier du "statut spécial", un projet doit impliquer au moins deux États membres de l'UE ou un ou plusieurs États membres en collaboration avec des pays tiers. La liste actuelle comprend treize projets transfrontaliers soutenus par le MIE, tous visant à faciliter des interconnexions énergétiques durables. Concrètement, le projet Medlink prévoit la production de 30 térawattheures (TWh) par an d'électricité provenant de sources renouvelables, à travers des installations solaires photovoltaïques, éoliennes terrestres et des systèmes de stockage par batteries (Bess).
Le projet Medlink, conçu par Zhero, une société fondée en 2022, marque une avancée significative vers une transition énergétique plus durable et une plus grande intégration entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Le projet, qui a également reçu le soutien formel du gouvernement tunisien, prévoit l'installation, entre la Tunisie et l'Algérie, d'au moins cinq gigawatts de production électrique à partir de sources renouvelables. Cette énergie, répartie presque également entre le solaire et l'éolien, sera en partie utilisée pour les besoins locaux et en partie exportée vers l'Italie et le reste de l'Europe via l'interconnexion sous-marine Elmed, en cours de réalisation par l'italien Terna et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg).
En ce qui concerne les connexions énergétiques, l'Italie dispose de l'un des systèmes de connexions énergétiques les plus articulés et diversifiés d'Europe. La Tunisie, pour sa part, a commencé en juillet dernier à simplifier les procédures de connexion des installations photovoltaïques au réseau national, dans le but d'accélérer la transition énergétique. Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, en collaboration avec la Steg, a introduit un paquet de réformes pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et promouvoir les énergies renouvelables.
Dans chaque région, un référent unique a été introduit, qui servira de point de contact pour les installateurs. Pour les installations jusqu'à 20 kilovoltampères (kVA), les délais d'approbation technique et administrative ont été réduits à un maximum de 15 jours ouvrables. De plus, l'approbation implicite a été introduite si aucune réponse n'est obtenue dans ce délai. Pour les installations de plus de 20 kVA, la vérification par la Steg sera achevée dans les 30 jours ouvrables si le dossier comprend l'attestation d'un bureau de contrôle agréé, sinon le délai est de 60 jours ouvrables. La Steg s'est également engagée à fixer des rendez-vous pour l'installation des compteurs dans les 30 jours ouvrables suivant la demande de mise en service. Ces mesures s'inscrivent dans la stratégie énergétique nationale tunisienne qui vise à porter la production d'énergie renouvelable à 35 % d'ici 2035 (contre 2 % actuellement), et à réduire les émissions de carbone de 45 % d'ici 2030.
Avec un investissement total d'environ sept milliards d'euros, Medlink prévoit la construction d'un interconnexion d'une puissance de 2 gigawatts. Cette infrastructure reliera la production d'énergie verte de l'Afrique du Nord à l'Europe. Pour la Tunisie, cela se traduit par une opportunité de développement économique et technologique, valorisant son potentiel énergétique propre et renforçant sa position en tant que partenaire clé dans la transition énergétique européenne. Medlink a déjà achevé l'ingénierie de base et les activités préliminaires pour le lancement du processus d'autorisation. Son inclusion dans le plan Mattei et le programme Global Gateway 2025 souligne l'importance stratégique de l'initiative, qui vise à promouvoir des connexions intelligentes, propres et sûres entre les continents. Le projet a suscité l'intérêt d'importantes institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et la Banque mondiale.