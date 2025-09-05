A Alger, la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine

AGI - La quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (Iatf 2025) est en cours dans la capitale algérienne jusqu’au 10 septembre, réunissant plus de deux mille exposants, des délégations en provenance de 140 pays et plus de 35.000 visiteurs. La manifestation, accueillie au Centre international des conférences Abdelatif Rahal et au Palais des expositions des Pins maritimes, vise à consolider le rôle de l’Algérie comme hub régional capable de relier les marchés africains à l’Europe et à la Méditerranée.
Le président Abdelmadjid Tebboune a inauguré l’événement hier en annonçant l’annulation de dettes d’un montant total de 1,5 milliard de dollars appartenant à 14 pays africains. "L’Algérie est fière d’avoir formé plus de 65.000 professionnels africains, sans ostentation ni bruit, dans la conviction que l’on contribue ainsi à construire l’avenir du continent avec discrétion et engagement", a déclaré Tebboune, en rappelant que son pays attribue chaque année environ 8.000 bourses d’études dans des disciplines stratégiques telles que les mathématiques, la robotique, les nanotechnologies et l’intelligence artificielle. Dans son discours, le chef de l’État a affirmé que l’Afrique est "l’avenir du monde" et a assuré que l’Algérie sera un acteur actif "dans la réponse aux défis du développement du continent". Selon Tebboune, la foire ne se limite pas à une exposition économique, mais représente "l’expression d’une conscience collective sur la nécessité de construire une Afrique intégrée, cohésive et efficace dans son environnement régional et sur la scène internationale".
L’événement, organisé en collaboration avec Afreximbank, la Commission de l’Union africaine et le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), devrait se conclure par la signature d’accords commerciaux et d’investissement d’une valeur estimée à plus de 44 milliards de dollars. Le programme comprend des forums sectoriels, des salons consacrés à l’industrie automobile et aux startups, une journée spéciale pour l’Algérie et un focus sur la diaspora africaine.
Dans un entretien exclusif accordé à l'Agenzia Nova, le ministre des Transports Said Sayoud a annoncé l’ouverture imminente de nouvelles liaisons maritimes et aériennes afin de renforcer les connexions entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie. "C’est une opportunité stratégique pour faire de l’Algérie une porte privilégiée du continent africain et un point névralgique des flux commerciaux mondiaux", a déclaré Sayoud, annonçant la création d’une ligne avec Nouakchott et l’étude d’une liaison maritime reliant l’Algérie à la Tunisie, la Libye, l’Égypte, l’Arabie saoudite et le Qatar.
La foire revêt également une signification particulière pour l’Italie, aujourd’hui plus que jamais attentive aux évolutions du continent africain. L’ambassadeur d’Algérie à Rome, Mohamed Khelifi, a souligné hier lors d’un événement organisé à Palazzo Grazioli, siège de la presse étrangère, qu’"Italie et Algérie ont devant elles un avenir radieux, au-delà de l’énergie qui reste toutefois une colonne vertébrale fondamentale de nos relations". Le diplomate italien a rappelé que le Plan Mattei pour le développement de l’Afrique "a été accueilli positivement en Algérie car ambitieux mais en même temps paritaire", ajoutant que plus de 200 entreprises italiennes opèrent aujourd’hui dans le pays.
La présence à Alger de chefs d’État et de gouvernement tels que le président tunisien Kaïs Saïed, en visite officielle, et le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed al Menfi confirme l’importance du rendez-vous en tant que plateforme d’intégration régionale. Le Maroc ne participe pas à la manifestation, une absence liée aux différends diplomatiques bien connus entre Rabat et Alger. Dans un contexte mondial marqué par des changements rapides, l’Algérie entend renforcer son rôle de carrefour stratégique entre l’Afrique, la Méditerranée et le Moyen-Orient, en ligne avec les perspectives de coopération avec l’Italie et, par conséquent, avec l’Europe pour le développement d’une Afrique plus interconnectée et prospère.