Le Senegal met le cap sur la sécurité alimentaire et renforce la coopération avec l'Italie

AGI - Le Sénégal met l'accent sur la sécurité et la souveraineté alimentaires. La capitale, Dakar, accueille jusqu'au 5 septembre le Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFSF), une occasion pour l'Italie de réaffirmer son engagement à renforcer les partenariats stratégiques avec l'Afrique, à commencer par le Sénégal, acteur clé du Plan Mattei. Afin de mettre l'accent sur la sécurité alimentaire, le développement rural et la durabilité des systèmes agricoles, Francesco Lollobrigida, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, s'est rendu à Dakar pour une mission. Il s'agissait de la première visite d'un ministre italien dans ce pays africain depuis des années.
Lollobrigida a participé au forum AFSF et a estimé que l'Afrique "possède d'immenses ressources agricoles, valorisées par les investissements civils, l'innovation et la coopération, qui peuvent assurer un développement rural durable et inclusif". En Italie, "nous sommes profondément convaincus de la nécessité de garantir une alimentation de qualité pour tous, afin de protéger les agriculteurs, de promouvoir une production de qualité et d'investir dans l'innovation, la formation et l'inclusion", a-t-il affirmé, soulignant que c'est à travers "les actions concrètes, le dialogue entre pairs et des partenariats solides que nous devons œuvrer pour des systèmes alimentaires résilients, productifs et équitables pour les générations futures". Pour l'occasionm Lollobrigida et l'homologue senegalais Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture et de l'Approvisionnement alimentaire, ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération agricole bilatérale, en mettant l'accent sur la chaîne d'approvisionnement locale, le transfert de technologie et le développement rural durable. Le ministre italien a confirmé l'engagement prioritaire de l'Italie au Sénégal dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, avec des projets de coopération sur l'agriculture, l'efficacité de l'eau et le renforcement des capacités locales en matière d'investissement dans la formation des jeunes. Précisément, l'Italie va soutenir les secteurs de l'eau de pluie et de l'horticulture irriguée, essentiels à la sécurité alimentaire et à l'indépendance économique des communautés locales.
Le 2 septembre, Dakar a également accueilli la présentation de la première édition du Salon des Fruits et Légumes Macfrut, prévue en avril à Rimini. L'événement a été organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad), l'Agence italienne pour le commerce (Ita) et par l'agence sénégalaise Adepme. Pour le secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar, Mbaye Chimère Ndiaye, Macfrut est "non seulement une vitrine internationale, mais une véritable plateforme stratégique d'où émergent les tendances, les innovations et les partenariats d'avenir". "Il y a un espace qui paye son expertise, promet ses produits et de nouvelles alliances prometteuses pour l'avenir", a déclaré M. Ndiaye, rappelant la récente visite de l'ambassadrice d'Italie au Sénégal, Caterina Bertolini, au siège Cciad à Dakar. "Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de facilitation et d'ouverture, visant à permettre à nos entrepreneurs de comprendre et de conquérir le marché italien", a déclaré le secrétaire, soulignant encore "la volonté commune du Sénégal et de l'Italie de construire un pont solide entre nos deux économies".
Pour les autorités du Senegal, l'édition 2026 du Macfrut revêt en tout cas une importance particulière. La décision de mettre en avant la mangue offre au pays africain "une opportunité unique"."Renforcer la promotion de ce produit emblématique, explorer de nouvelles options de transformation et accroître notre présence sur les marchés mondiaux est une opportunité exceptionnelle pour nos producteurs, nos exportateurs et l'équipe de l'écosystème agricole", a affirmé M. Ndiaye, assurant que la Chambre de commerce met son expertise, ses connaissances et son soutien technique à la disposition de toutes les entreprises participant actuellement au salon de Rimini. D'autre part, la directrice de l'Adepme, Marie-Rose Faye, a également partagé la mission de l'agence d'accompagnement des entreprises, "plus particulièrement dans la préparation de l'accès au marché". L'Adepme a maintenant accompagné un groupe de chefs d'entreprise de ce salon cette année, a rappelé Faye, qui a cité "un bilan positif", réalisant l'accompagnement des entreprises sur la base de partenariats et de signature d'accords qui permettent le développement du leurs activités et d’améliorer la qualité de leurs produits".
Alessandro Gerbino, directeur de l'Agence italienne du commerce (Ice), a souligné la collaboration avec l'Adepme pour la dernière édition de Macfrut. "Grâce à la Chambre de commerce, à l'Adepme, et aussi grâce à nos connaissances, nous sommes reconnaissants d'une participation significative des entreprises indépendantes, ici pour profiter de cet événement, pour développer les marques et les opportunités de formation de nouvelles technologies", a dit Gerbino. Renzo Piraccini, président de Macfrut, s'est dit "très heureux" d'être présent à Dakar pour la présentation de la nouvelle édition de Macfrut, sachant que 10.080 exposants ont déjà participé à l'édition de 2025. Pour Macfrut 2026, le salon sera divisé en trois grands axes: pré-collecte, post-collecte et alimentation saine. Une "journée de l'avocat" et une "journée de la mangue" seront organisées de la même manière, deux événements B2B visant à favoriser les contacts entre professionnels qualifiés et acheteurs internationaux.