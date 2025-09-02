Migrants: en 2025 arrivées en légère hausse, mais flux réduits de 50% par rapport à 2023

AGI - Au cours des huit premiers mois de l'année 2025, 43.580 migrants ont débarqué en Italie par voie maritime. Ce chiffre représente une augmentation de 2,44% par rapport aux 42.544 arrivées enregistrées à la même période en 2024, mais reste en forte baisse (–72,3%) si l’on compare aux 157.651 débarquements de l’ensemble de l’année 2023. Selon les données actualisées publiées par le ministère italien de l’Intérieur, la tendance reste donc stable par rapport à l’an dernier et nettement inférieure aux pics observés il y a deux ans.
La Libye demeure de loin le principal pays de départ, avec 38.466 migrants recensés au 2 septembre, soit environ 88,3% du total. Cela représente une hausse de 52,2% par rapport aux 25.279 départs enregistrés sur la même période de 2024. En revanche, les départs depuis la Tunisie chutent fortement : 3.290 contre 14.641 l’an passé (–77,5%). Même tendance pour la Turquie, passée de 1.922 à 1.011 migrants (–47,4%). Les flux en provenance de l’Algérie, eux, enregistrent une légère progression, avec 813 départs contre 702 en 2024 (+15,8%).
La répartition géographique des débarquements confirme la prédominance de la Sicile, qui concentre 36.162 arrivées depuis le début de l’année. Suivent la Calabre (1.846), la Sardaigne (1.029), la Campanie (848), la Toscane (772), la Ligurie (759), les Marches (720), les Pouilles (696), l’Émilie-Romagne (525), l’Abruzzes (180) et le Latium (43).
S’agissant des nationalités déclarées, le Bangladesh arrive en tête avec 13.148 migrants. Viennent ensuite l’Érythrée (5.787), l’Égypte (5.537), le Pakistan (3.094), le Soudan (2.133), l’Éthiopie (1.778), la Somalie (1.575), la Syrie (1.162) et la Guinée (1.089). D’autres contingents proviennent de la Tunisie (1.074), de l’Iran (1.065), de l’Algérie (793), du Nigeria (681), du Mali (646) et de la Côte d’Ivoire (524), auxquels s’ajoutent environ 3.494 personnes d’autres nationalités.
Parallèlement, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) rapporte que du 1er janvier au 23 août, 14.920 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye, dont 12.939 hommes, 1.354 femmes et 482 enfants. Quelque 145 autres n’ont pas déclaré de genre. Sur la même période, la route de la Méditerranée centrale a enregistré 427 décès et 319 disparus. À titre de comparaison, l’OIM avait recensé 21.762 migrants renvoyés en Libye en 2024 (665 décès et 1.034 disparus), et 17.190 en 2023 (962 décès et 1.536 disparus).
Enfin, l’île de Crète s’impose comme un point d’arrivée majeur pour les embarcations en provenance de la Libye orientale, souvent plus grandes que celles utilisées depuis la Turquie. Selon le HCR, plus de 10.900 migrants y ont débarqué depuis janvier 2025. Au total, moins de 28.000 migrants sont arrivés irrégulièrement en Grèce depuis le début de l’année, un chiffre sans commune mesure avec la crise migratoire de 2015, lorsque plus de 800.000 personnes avaient atteint le pays en un seul an.