Au Kenya un programme de l'Italie pour former les futurs professionnels du tourisme culturel 

AGI - L'Italie a inauguré au Kenya un programme de formation de trois ans visant à former des professionnels du tourisme culturel, un secteur identifié par Nairobi comme prioritaire. Financée par le ministère des Affaires étrangères italien par l'intermédiaire de l'Agence italienne de coopération au développement (Aics) et mise en œuvre par les Musées nationaux du Kenya (Nmk), l'initiative est menée en partenariat avec l'Université La Sapienza de Rome. Le pôle universitaire romain est renommé comme un centre d'excellence en recherche et enseignement archéologiques, et sa participation au projet vise à valoriser en particulier le potentiel de trois comtés kényans: ceux de Nairobi, Turkana et Marsabit. La cérémonie de lancement de l'initiative, dénommée "Formation professionnelle et scientifique pour le développement du tourisme culturel", s'est tenue le 27 août dernier à Nairobi.
L'événement s'est déroulé en présence de Fabio Santoni, attaché scientifique de l'ambassade d'Italie au Kenya, de représentants du bureau de Nairobi de l'Aics, ainsi que d'une délégation d'experts italiens coordonnée par l'Université La Sapienza et du Nmk. L'initiative vise à développer un programme combinant activités théoriques et pratiques, mené entre Nairobi et la région du lac Turkana (nord du Kenya). L'objectif est de renforcer les compétences d'une nouvelle génération de professionnels du tourisme culturel, capables de contribuer à une gestion plus efficace du patrimoine culturel et archéologique du pays. La région du lac Turkana, en particulier, est une zone d'une richesse extraordinaire à cet égard, abritant des fossiles d'hominidés collectés sur divers sites du parc national du lac Turkana, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, ainsi que de l'art rupestre. Ces ressources au potentiel considérable ne sont encore que partiellement exploitées.
L'ambassadeur d'Italie au Kenya, Roberto Natali, a souligné que l'Italie est reconnue internationalement comme un leader dans la protection et la promotion du patrimoine culturel, "un domaine dans lequel la collaboration avec le Kenya ouvre la voie à un véritable échange de connaissances et d'expertise, susceptible de générer des bénéfices mutuels pour les deux pays". L'initiative s'étend de 2025 à 2028 et permettra selon les promoteurs d’améliorer leurs compétences en matière de recherche, de conservation et de gestion des ressources du patrimoine culturel, d’améliorer la connaissance et la conservation du patrimoine culturel dans la région et de promouvoir la formation des professionnels du tourisme culturel.