En Tanzanie, la coopération italienne bâtit un réseau pour lutter contre la stigmatisation de l'épilepsie

AGI - Des services dédiés à l’épilepsie dans les services de maternité et d’enfance, incluant la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale, ainsi que la gratuité des médicaments, la formation du personnel et des campagnes de lutte contre la stigmatisation: voici le réseau que l'ong italienne Comunità Solidali nel Mondo et d'autres associations tanzaniennes et internationales essaient de bâtir en Tanzanie pour faire face à la stigmatisation de l'épilepsie. Avec le soutien de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS) et en collaboration avec l’association CEFA et cinq autres partenaires tanzaniens - de l’hôpital régional Saint-François d’Ifakara à la Caritas de l’archidiocèse de Mbeya -, ces recommandations ont été présentées au ministère tanzanien de la Santé à Dar es Salaam, où s'est tenue la cérémonie de présentation des résultats de "Shine", un projet mis en œuvre par les acteurs firmataires de l'appel. "Au cours de ces deux années, nous avons réalisé plus de 1.600 dépistages d’enfants handicapés et malnutris", a souligné la physiothérapeute Valentina De Cao illustrant les premiers résultats du projet.
"Nous avons plus de 800 patients épileptiques dont les dossiers sont ouverts dans notre clinique", a expliqué De Cao, rappelant que selon les estimations environ 750.000 personnes en Tanzanie souffrent de cette maladie et nécessitent de soins". Comme l'indique le siège régional de l'AICS, basé à Nairobi au Kenya, "Shine" a permis de traiter 800 patients dans deux nouvelles cliniques spécialisées, de former 260 membres du personnel dans dix régions et de publier le premier manuel sur l'épilepsie jamais distribué en Tanzanie. De nouvelles initiatives sont à l'étude, avec l'aide d'experts italiens et locaux: "Nous souhaitons assurer la continuité de nos activités grâce à une formation de haut niveau", souligne Michelangelo Chiurchiù, président de Comunità Solidali nel Mondo ainsi que membre de la Fédération des organisations bénévoles internationales d'inspiration chrétienne (FOCSIV). "Pour le diagnostic et le traitement de l'épilepsie, nous avons proposé au ministère tanzanien de la Santé une formation en ligne, animée par des professeurs tanzaniens et italiens et destinée aux médecins tanzaniens", a ajouté la source.
Des cours de spécialisation postuniversitaire sont envisagés à l'avenir. Dans l'immédiat, les associations s'engagent à lutter contre la stigmatisation. "L'objectif de notre campagne était d'aider le public à comprendre ce qu'est l'épilepsie et ses causes", souligne Mussa Sango, directeur de Ruka Creatives, une agence de communication qui a créé du contenu pour la radio et les réseaux sociaux. "Nous voulons montrer que cette maladie n'est ni une malédiction ni une maladie contagieuse, et surtout qu'elle est guérissable". Selon Sango, des témoignages et des messages ont été diffusés dans les médias, informant ainsi de nombreuses communautés. "Les premières données confirment qu'un plus grand nombre de personnes épileptiques ont été prises en charge dans des centres de santé", ajoute le directeur de Ruka Creatives, une donnée confirmant "que nous avons réussi à faire entendre notre voix". Cependant, il reste encore beaucoup à faire, le mot clé à suivre étant l'éducation, soulignent les acteurs engagés dans le projet.