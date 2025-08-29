Le navire d'assaut amphibie San Giusto de la Marine italienne a fait escale à Tunis
AGI - Le Navire amphibie San Giusto, une unité de la Marine militaire italienne, a fait escale au port de Tunis du 25 au 28 août, dans le cadre de sa campagne d’instruction pour l’été 2025. Sous le commandement du capitaine Salvatore D’Avena, le navire, en plus de son emploi pour la sécurité de la Méditerranée, sert d’école flottante pour les élèves de deuxième année de l’Académie navale de Livourne. L’escale à Tunis n’est pas seulement une étape d’un parcours formatif, mais une occasion stratégique qui associe l’entraînement pratique à la diplomatie. Construit par Fincantieri et en service depuis 1994, le San Giusto est une unité de débarquement polyvalente (LPD) qui s’adapte parfaitement au rôle de navire-école, offrant aux élèves l’opportunité de mettre en pratique les connaissances acquises en salle de cours. La campagne d’instruction 2025 marque le retour d’une importante tradition et a pour objectif de former des officiers non seulement sur le plan technique et tactique, mais aussi sur le plan culturel et humain.
Lors de l’escale en Tunisie, l’Ambassade d’Italie, en collaboration avec l’attaché de Défense, capitaine Matteo Cusimano, a organisé une série d’événements. Le navire a accueilli à bord les autorités locales, les représentants de la communauté italienne en Tunisie et les diplomates des missions de pays amis accrédités dans le pays, réaffirmant le rôle de la Marine militaire italienne non seulement comme instrument de défense, mais aussi comme ambassadrice de l’Italie dans le monde. Le 27 aout, l’ambassadeur Alessandro Prunas a participé au coucher du soleil à la cérémonie de l’ammaina bandiera à bord de l’unité amphibie. Accompagné de Matteo Cusimano, le diplomate a été reçu par le commandant Salvatore D’Avena. Prunas a rencontré des officiers et de jeunes élèves de la Marine militaire, qui ont eu l’honneur d’accompagner les invités lors d’une spectaculaire visite de l’imposant bâtiment italien. "La présence en Tunisie du navire San Giusto, à bord duquel sont également formés des étudiants tunisiens, témoigne une fois de plus de la profondeur des relations Italie-Tunisie dont la coopération dans le secteur de la sécurité représente un pilier essentiel", a déclaré l'ambassadeur.
La configuration d’hommes et de moyens transportables par le San Giusto varie selon le type de mission. Le navire amphibie est capable d’accueillir une compagnie d’assaut de la Brigade Marine San Marco, soit 330 hommes avec leur équipement militaire et logistique; jusqu’à 34 véhicules blindés légers pour le transport d’infanterie (VCC-1 et/ou LVTP-7); trois chalands de débarquement (MEN) pouvant charger dans le bassin et échouer chacun deux blindés; trois vedettes rapides d’assaut à propulsion hydrojet (MDN); 170 tonnes d’équipements spéciaux de combat et enfin trois hélicoptères de type EH 101 sur le pont d’envol, équipés à la fois pour l’appui-feu d’une opération amphibie et pour des actions d’héliportage. Ces grandes capacités de transport rendent également l’unité très polyvalente pour des opérations d’assistance humanitaire, de protection civile et d’intervention en cas de catastrophes naturelles, dans lesquelles elle a été employée à plusieurs reprises par la Marine militaire.
La présence du San Giusto à Tunis renforce la coopération bilatérale et le dialogue entre les deux marines, contribuant à la stabilité et à la sécurité de la région. Une expérience cruciale qui forme les futurs officiers et consolide les liens entre les nations. Au cours de l’année, l’Italie et la Tunisie sont engagées côte à côte dans diverses activités opérationnelles et formatives. Celles-ci incluent des exercices conjoints, des sessions d’entraînement interarmées et des échanges formatifs dans des académies et centres spécialisés. Une attention particulière est accordée à la formation sous-marine, avec des programmes spécifiques pour la qualification d’instructeurs et d’opérateurs. La coopération s’étend également à la planification et à la gestion d’activités navales conjointes, telles que la recherche et le sauvetage et le contrôle maritime. Les deux marines partagent en outre des informations opérationnelles, y compris par leur participation active à l’initiative de coopération 5+5 Défense. Toutes ces activités renforcent non seulement le lien entre les deux nations, mais améliorent aussi l’interopérabilité et la capacité à répondre ensemble aux défis communs.