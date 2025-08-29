L'Italie investit dans la relance de la filière du café au Mozambique

AGI - L'Italie investit dans de nouvelles initiatives visant à revitaliser la filière café au Mozambique, positionnant ce produit comme un atout stratégique pour le secteur agroalimentaire et la diversification de l'économie nationale. Maria Pescante, directrice adjointe de l'Agence italienne de coopération au développement (AICS) dans le pays, l'a souligné dans le cadre de la Foire internationale de Maputo (Facim 2025), en cours jusqu'à dimanche dans la capitale mozambicaine. Selon Pescante, le café est un lien culturel et économique entre les deux pays. "Pour l'Italie, le café est un symbole culturel et un atout économique; pour le Mozambique, il représente une nouvelle filière agricole qui nécessite aujourd'hui un soutien pour se consolider, s'intégrer aux plans de développement durable et ainsi réaliser son plein potentiel", a déclaré la directrice adjointe.
Dans le cadre du Plan Mattei, la coopération italienne investit dans la promotion du café mozambicain, avec des initiatives axées sur la qualité, la durabilité et la pénétration du marché international. Les priorités incluent le renforcement des associations et coopératives de petits exploitants, la promotion du rôle des femmes et des jeunes tout au long de la chaîne d'approvisionnement, et le soutien à l'accès à des marchés internationaux de niche où le café mozambicain peut être reconnu et diffuser la culture du café, notamment grâce à des initiatives telles que le Maputo Coffee Hub, lancé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi). "Nous souhaitons revitaliser le café mozambicain grâce à une approche axée sur la qualité et la durabilité, en garantissant aux petits exploitants l'accès à de réelles opportunités", a souligné Pescante.
Pour Simone Santi, président de la Chambre de commerce Italie-Mozambique, le café doit être considéré comme un élément d'une stratégie de développement agro-industriel plus large. "Le café n'est pas seulement un produit agricole: c'est une identité, une fierté et une opportunité économique. Grâce au Plan Mattei, l'Italie entend collaborer étroitement avec le Mozambique pour créer de la valeur partagée, des opportunités pour les jeunes et les femmes, et un avenir plus prospère", a-t-il déclaré. Santi a également souligné le rôle du Centre agroalimentaire de Manica (CAAM), soutenu par la Coopération italienne, en tant que plateforme stratégique pour la transformation et la valorisation des produits agricoles, dont le café. Genaro Lopez, président de l'Association mozambicaine des producteurs de café (Amocafé), a reconnu que le secteur est confronté à des défis structurels, allant du faible investissement dans la transformation locale à l'accès limité au financement agricole. Au Mozambique, les principales provinces productrices de café sont Nampula, Zambézia, Niassa et Manica, avec une attention particulière portée aux hauts plateaux de Gurúè et de Lichinga, zones traditionnellement liées à la production de café arabica.
Selon les données de l'association, le Mozambique produit actuellement entre 500 et 600 tonnes de café par an, une quantité encore limitée par rapport au potentiel du pays. Les projets en cours comprennent des initiatives visant à replanter des plantations de café, à introduire de nouvelles variétés résistantes au climat, à former les petits exploitants et à mettre en place des circuits courts pour stimuler la consommation nationale. "Le défi consiste à transformer le café mozambicain en un produit de valeur en augmentant la production, la transformation locale et en accédant à des marchés diversifiés. Ce n'est qu'à cette condition qu'il sera possible de garantir l'emploi, les revenus et la compétitivité internationale", a déclaré Genaro Lopez d'Amocafé. À l'issue de la réunion, Pescante a souligné que le partenariat entre le Mozambique et l'Italie dans le secteur du café va au-delà des échanges commerciaux. "Tout comme le café rassemble les gens autour d'une table, nous souhaitons que nos projets unissent l'Italie et le Mozambique sur une voie commune de développement et d'amitié", a-t-il conclu.