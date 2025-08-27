Le centre d’affaires italo-tunisien Delta Center à l’Expo 2025 d’Osaka

AGI - Dans le cadre de la mission entrepreneuriale organisée par Confimprese Italia, le président du centre d’affaires italo-tunisien Delta Center, Sandro Fratini, a participé à l’Expo 2025 d’Osaka en représentant les entreprises italiennes en Tunisie engagées dans le développement des relations économiques avec l’Afrique. À cette occasion, Fratini a prononcé un discours dans lequel il a souligné la centralité du continent africain comme nouveau pôle de croissance mondiale et le rôle stratégique de la Tunisie comme porte d’entrée privilégiée vers les marchés africains. Investir en Afrique, a-t-il déclaré, "signifie permettre à nos entreprises de croître et de s’étendre tout en donnant aux pays africains l’accès au savoir-faire, aux technologies et aux modèles organisationnels capables de renforcer leur compétitivité".
Lors de la journée, selon un communiqué de presse du Delta Center, Fratini s’est rendu au pavillon italien où il a rencontré Filippo Manara, consul général d’Italie à Osaka, avec lequel il a échangé sur l’importance de renforcer la présence italienne dans des contextes internationaux stratégiques comme celui de l’Exposition universelle. Il a ensuite visité le pavillon tunisien, où il a rencontré Sami Hassene, directeur du Markets Approach Department de Tunisie Export, avec lequel il a discuté de nouvelles perspectives de coopération économique et du rôle de la Tunisie en tant que plateforme naturelle pour l’accès à l’Afrique.
L’intervention du président de Delta Center s’inscrit dans le parcours de préparation de l’événement Investment Africa 2025, qui se tiendra à Tunis du 25 au 27 septembre. Cette rencontre aura une dimension opérationnelle, avec des réunions B2B, des visites d’entreprises et des moments d’échanges directs entre entrepreneurs italiens et tunisiens. "L’avenir appartient à ceux qui bâtissent des ponts et non à ceux qui érigent des murs", a affirmé Fratini, rappelant la mission du Delta Center: consolider un pont stable entre l’Europe et l’Afrique au service des entreprises et des communautés entrepreneuriales.
La semaine dernière, Aslan Berjeb, président de la Confédération tunisienne des entreprises citoyennes (Conect), a déclaré à l'Agenzia Nova que l’Italie et la Tunisie partagent une responsabilité et une opportunité historiques, à savoir "faire de la Méditerranée non pas une ligne de séparation, mais une plateforme de développement commun vers l’Afrique". Le pays d’Afrique du Nord, selon Berjeb, souhaite renforcer "avec l’Italie une coopération économique capable d’aller au-delà de l’échange commercial, en construisant des alliances industrielles et technologiques qui valorisent les accords du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) et de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)".
Il ne s’agit pas seulement d’attirer des investisseurs italiens, mais de partager savoir-faire, innovation et vision pour ouvrir ensemble de nouveaux marchés africains, où la Tunisie bénéficie de crédibilité, de confiance et d’un rôle reconnu de pont naturel entre les continents. C’est précisément l’objectif de l’initiative Investment Africa 2025 promue par le centre d’affaires italo-tunisien Delta Center, Confimprese Italia et Confimprese Tunisie, en collaboration avec Conect. En outre, le président de Conect a révélé que "les rencontres prévues en Tunisie mettront en avant des entreprises tunisiennes et des PME actives dans des secteurs stratégiques tels que la santé et le pharmaceutique, les matériaux de construction, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, l’agriculture et l’agroalimentaire, les technologies numériques, les études et le conseil, l’industrie manufacturière et mécanique, ainsi que le textile et l’habillement haut de gamme".