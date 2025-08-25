Au Liban le programme italien “Wip” soutient les petits entrepreneurs locaux

AGI - Au Liban, dans un contexte de grave crise économique et sociale, le programme italien “Work in Progress” (Wip) vise à soutenir les jeunes entrepreneurs locaux comme moteur de la reprise. Cette initiative a été évoquée lors de la table ronde du Meeting de Rimini intitulée “Le programme ‘Work in Progress: soutenir les jeunes entrepreneurs libanais pour susciter l’espoir, la durabilité sociale et la paix”. L’initiative est promue par l’association Pro Terra Santa en collaboration avec un groupe de managers et de professionnels italiens et propose des formations et des financements aux jeunes Libanais pour créer de nouvelles entreprises, afin de lutter contre la hausse du chômage des jeunes. Le Liban traverse une crise complexe, exacerbée par un effondrement financier, les conséquences de l’explosion du port de Beyrouth en 2020 et des tensions géopolitiques persistantes. Cette situation a érodé la classe moyenne et poussé de nombreux jeunes à envisager l’émigration.
Selon Daniele Sacco, directeur des ressources humaines du groupe Mondadori et coordinateur du programme Wip, la crise a vu les banques entrer en crise: “Ceux qui ont un compte bancaire ne peuvent plus récupérer leur argent du jour au lendemain”, a-t-il expliqué, évoquant une situation exacerbée par une inflation exceptionnelle. Malgré cette situation, Sacco souligne le désir de nombreux jeunes de “se remettre sur les rails” et de “ne pas quitter leur pays”.
Le programme Wip, actif à Beyrouth depuis l'automne 2022, s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. Le processus de sélection comprend l'évaluation des idées d'entreprise, suivie d'un programme de formation animé par des coachs locaux. Les projets les plus solides sont présentés lors d'une “journée de pitch” à un comité qui décide de l'attribution des financements. Stefano Zoya, entrepreneur numérique et membre du comité de pilotage, explique que le soutien financier est assuré sous forme de subventions non remboursables et de prêts. Le choix d'inclure des prêts, explique-t-il, vise à responsabiliser les entrepreneurs dans la gestion de leurs ressources financières. À ce jour, le programme a soutenu le lancement d'une trentaine d'entreprises. Les startups financées opèrent dans des domaines très variés. Parmi les projets soutenus figurent une initiative agricole qui a amélioré les rendements des cultures grâce à un nouveau système d'irrigation, une entreprise de cosmétiques bio et une entreprise locale de transformation de produits agricoles fondée par une diplômée de retour dans son village natal.
Au-delà du soutien financier, le programme vise à insuffler la confiance aux participants. “En croyant en moi, vous m'avez forcé à croire en moi-même”, explique Joël, l'un des entrepreneurs soutenus. L'initiative a bénéficié du soutien institutionnel, notamment de l'ambassade d'Italie à Beyrouth. L'ambassadeur d'Italie, Fabrizio Marcelli, a fourni des ressources et des contacts pour favoriser le développement du projet. Un autre objectif du Wip est de créer un réseau d'entrepreneurs afin de favoriser la collaboration et le soutien mutuel. Selon les organisateurs, des initiatives comme celle-ci peuvent contribuer à jeter les bases de la stabilité et de la paix en favorisant la coopération entre des personnes d'horizons divers. “En rassemblant les gens, nous construisons la paix pour le Liban d'aujourd'hui et de demain”, a souligné Sacco.