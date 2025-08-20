L'Italie a conclu sa mission de pont aérien humanitaire à Gaza

AGI - L'initiative humanitaire "Solidarity Path Operation 2", une mission de la Défense italienne visant à établir un pont aérien entre la Jordanie et la bande de Gaza pour livrer des aides vitales à la population civile durement touchée par la prolongation du conflit s'est achevée hier. Avec le neuvième largage aérien effectué par la Défense italienne, plus de 100 tonnes de produits de première nécessité ont été distribuées, destinées en particulier aux zones les plus isolées et difficiles d'accès de l'enclave palestinienne. L'ensemble de l'opération, conçue par l'état-major de la Défense et dirigée par le Commandement opérationnel interarmées (Covi), s'est déroulée en collaboration avec la Royal Air Force jordanienne, grâce à la contribution déterminante de l'Armée italienne et de l'Armée de l'air, ainsi qu'à une coopération internationale efficace avec le Royaume de Jordanie, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et la France. Cette initiative, qui confirme la volonté de l'Italie d'agir concrètement face à l'urgence humanitaire en cours, a débuté le 9 août, avec la distribution d'aides fournies par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Maeci) et d'autres donateurs italiens.
Hier, "l'initiative humanitaire "Solidarity Path Operation 2" s'est conclue, grâce à laquelle l'Italie a contribué à soulager les souffrances de ceux qui vivent quotidiennement l'horreur de la guerre", a déclaré le ministre de la Défense, Guido Crosetto. "Cela ne suffit pas – a-t-il ajouté –, il faut faire plus, surtout pour la population civile de Gaza, qui ne doit pas être confondue avec le Hamas, une organisation terroriste. Une trêve est nécessaire, et il est indispensable de garantir un accès libre et sûr aux aides, y compris par voie terrestre, en assurant une gestion efficace et transparente qui empêche que la générosité des donateurs ne devienne un outil entre les mains des terroristes. L'Italie continuera à soutenir tous les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Je remercie les femmes et les hommes de la Défense qui, avec engagement et professionnalisme, ont rendu possible la réalisation de ce pont aérien humanitaire, témoignant de l'esprit de solidarité, d'humanité et de paix qui guide notre pays".
"Solidarity Path Operation 2" s'inscrit dans le cadre de l'opération plus large Levante, activée par la Défense italienne dès les premières phases de la crise humanitaire. Un dispositif complexe qui impliqué toutes les forces armées: le navire-hôpital Vulcano de la Marine militaire, qui a fourni des soins vitaux à de nombreux blessés, opérant en premier dans les eaux internationales au large de Gaza; l'Armée italienne, avec l'initiative "Air-Bridge for Gaza", qui a utilisé des hélicoptères pour le transport direct de médicaments et d'équipements médicaux dans les zones les plus touchées; l'Armée de l'air, qui a effectué des vols humanitaires pour le transfert en Italie d'enfants blessés ou gravement malades avec leurs familles, afin de garantir des soins spécialisés; l'Arme des Carabiniers, engagée dans la mission européenne Eubam Rafah, en soutien à l'ouverture du point de passage frontalier entre l'Égypte et Gaza, crucial pour le transit de la population civile.