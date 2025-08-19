Une campagne soutenue par l'Union africaine pour "corriger la carte" et donner sa juste place au continent

AGI - L'Union africaine est favorable a une correction de la carte du monde, actuellement basée sur la projection de Mercator, que l'organisation régionale juge trop ancrée dans l'ère coloniale. L'UA a exprimé son soutien à la campagne "Correct The Map. Corriger la carte", proposée par les organisations africaines Africa No Filter e Speak Up Africa, qui vise à remplacer la carte du monde actuelle par une projection reflétant plus fidèlement les proportions des continents.
À propos de ce projet, Fara Ndiaye, directrice adjointe de Speak Up Africa, a souligné que la projection de Mercator "agrandit artificiellement l'Europe et l'Amérique du Nord, réduisant de moitié la taille de l'Afrique". Pour Ndiaye, il s'agit d'une "déformation qui façonne notre imaginaire collectif, influence les programmes scolaires et même les représentations médiatiques: lorsqu'un enfant africain voit son continent rétrécir, il perd également un certain sentiment de fierté et l'importance qu'il accorde à sa propre identité". "La taille actuelle de l'Afrique sur la carte est erronée", a dénoncé Moky Makura, directeur exécutif d'Africa No Filter, soulignant qu' "il s'agit de la campagne de désinformation la plus longue au monde et elle doit cesser".
Créée en 1599 par le cartographe flamand Gérard Mercator pour la navigation maritime, cette projection fut l'une des premières à représenter des routes maritimes imaginaires et courbes sous forme de lignes droites visibles. Sa simplicité pour la navigation maritime assura sa popularité à l'époque, mais ses erreurs devinrent rapidement difficiles à ignorer. En effet, la projection de Mercator agrandit les régions proches des pôles, comme l'Amérique du Nord et le Groenland, tout en réduisant considérablement celles situées le long de l'équateur, comme l'Afrique et l'Amérique du Sud, afin de garantir une direction cohérente. "Cela peut ressembler à une simple carte, mais ce n'en est pas une", a déclaré à Reuters Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'UA. "Cette projection a donné l'illusion que l'Afrique est marginale", car le continent apparaît légèrement plus petit que le territoire arctique du Groenland. L'Afrique, quant à elle, est le deuxième plus grand continent du monde, plus de 14 fois plus grand que le Groenland, et abrite plus d'un milliard d'habitants et des dizaines de nations. Même l’Europe, représentée comme plus grande que l’Amérique du Sud sur la carte de Mercator, est en réalité deux fois plus petite.
Pour les promoteurs de l'initiative, "corriger la carte est bien plus qu'une simple question technique: c'est un acte symbolique fort qui touche à la dignité, à la justice et au récit que nous souhaitons construire autour du continent africain". La projection proposée, intitulée "Egual Earth", semble plus fidèle aux dimensions réelles des continents. "Pour nous, cette autre projection est un outil pédagogique qui pourrait être utilisé dans les écoles, les médias et diverses institutions, car il permet véritablement de montrer un monde équilibré où chaque continent trouve sa juste place, ce qui n'est pas du tout le cas avec la projection Mercator", a expliqué Ndiaye.
Lancée il y a un an, la campagne a pour objectif ultime de changer la représentation cartographique du continent africain, d'abord en Afrique, puis dans le monde entier. L'objectif, selon l'organisation continentale, est de corriger une distorsion historique qui réduit artificiellement la taille de l'Afrique et de renforcer la position du continent sur la scène internationale.
L'Union africaine, qui compte 55 États membres, a confirmé que ce combat s'inscrivait dans son ambition de "restaurer la place qui revient à l'Afrique sur la scène mondiale", faisant écho aux demandes croissantes de réparations pour le colonialisme et l'esclavage. La campagne https://correctthemap.org/ s'étend au-delà du continent. La Commission des réparations de la Communauté des Caraïbes (Caricom) a également soutenu la projection Equal Earth, y voyant un rejet de "l'idéologie du pouvoir et de la domination" véhiculée par la carte de Mercator.
Si certaines institutions comme la Banque mondiale utilisent déjà les projections Winkel-Tripel ou Equal Earth pour leurs cartes statiques, les cartes Mercator restent la norme dans de nombreux contextes, notamment les écoles et les applications numériques.
Google Maps, par exemple, n'a abandonné la 'vision' de Mercator qu'en 2018 sur sa version desktop, mais continue de l'utiliser par défaut sur les dispositifs mobiles. Même le Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA, l'agence spatiale américaine, a adopté la projection Equal Earth, pour éviter de grossières distorsions dimensionnelles.