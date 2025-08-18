Tunisie-Italie : le président du Delta Center annonce l'événement Investment Africa 2025

AGI - Les opportunités d’affaires entre l’Italie et la Tunisie prendront forme en septembre avec Investment Africa 2025, un événement stratégique dédié aux entreprises italiennes souhaitant étendre leur présence sur les marchés tunisien et africain. C’est ce qu’annonce en exclusivité à l’Agenzia Nova Sandro Fratini, président du centre d’affaires italo-tunisien Delta Center, promoteur de l’initiative aux côtés de Confimprese Italia et Confimprese Tunisia, en collaboration avec Conect.
Le rendez-vous est fixé du 25 au 27 septembre dans la salle de congrès du Carthage Thalasso Resort à Tunis. Investment Africa 2025 a pour objectif “de faciliter le développement de relations commerciales solides entre les entreprises italiennes et les opérateurs économiques tunisiens”, explique Fratini. L’initiative offrira un premier accès simplifié au marché local, avec un accent particulier sur l’organisation de rencontres bilatérales (B2B) personnalisées entre entreprises italiennes et investisseurs potentiels. Des visites d’entreprises italiennes déjà implantées en Tunisie sont également prévues, offrant une opportunité unique de découvrir des expériences réussies de près.
La Tunisie s’affirme de plus en plus comme un hub stratégique pour les entreprises italiennes, qui, au cours de la période 2024-2025, ont intensifié leur présence ou annoncé des plans d’expansion significatifs. Les opportunités offertes par le marché local, les réformes profondes mises en œuvre par le gouvernement, combinées à une perception accrue de sécurité et à un nouvel élan pour la coopération bilatérale, font de ce pays nord-africain une destination privilégiée pour les investissements italiens dans des secteurs clés tels que l’automobile, le textile, l’énergie et la technologie. Le secteur automobile et manufacturier enregistre un renforcement notable de la présence italienne.
Parmi les avantages offerts aux entreprises opérant en Tunisie, il est à noter que le pays a déjà délivré plus de 300 certificats d’origine pour l’exportation de produits locaux vers divers pays africains dans le cadre de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Ces certifications permettent aux entreprises exportatrices de bénéficier d’une réduction des droits de douane, dont la suppression est prévue à partir du 1er janvier 2026. La Zlecaf, opérationnelle depuis mai 2019 et ratifiée par la Tunisie en août 2020, est un projet clé de l’Union africaine (UA) visant à promouvoir la coopération Sud-Sud pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, en ligne avec les objectifs de l’Agenda 2063 de l’UA.
Cet accord ambitionne de renforcer les relations commerciales entre les 55 États membres, représentant un marché de plus de 300 millions de consommateurs et un volume d’échanges annuel estimé à 3,4 milliards de dollars, en éliminant les barrières douanières à la libre circulation des biens et services. Selon les données du Centre de promotion des exportations (Cepex), le potentiel inexploité de la Tunisie en Afrique est estimé à environ 1,2 milliard de dollars, avec des opportunités majeures en Afrique du Nord (754 millions de dollars).
Actuellement, plus de 900 entreprises italiennes sont actives en Tunisie, dont environ 300 dans le secteur du textile et de l’habillement. Ce chiffre devrait croître, porté par les incitations pour les petites et moyennes entreprises (PME) et par une intégration industrielle croissante entre les deux pays. “Investment Africa 2025 représente une occasion unique pour les entreprises italiennes qui considèrent la Tunisie comme une porte d’entrée vers de nouvelles opportunités de croissance sur le continent africain”, a souligné Fratini.