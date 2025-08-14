Nokia fournira le système de technologie pour le câble sous-marin “Medusa”, qui reliera l’Europe à l’Afrique du Nord

AGI - L'entreprise finlandaise de télécommunications Nokia a remporté le contrat de fourniture de la technologie pour le système de câble sous-marin Medusa, un projet de l'opérateur Afr-Ix Telecom. Le réseau de fibre optique sous-marin reliera la côte atlantique, la mer Méditerranée et la mer Rouge, créant ainsi un nouveau corridor numérique à haute capacité. L'objectif, a expliqué le groupe dans un communiqué, est de promouvoir la connectivité, l'innovation et la croissance économique dans la région. “Le câble sous-marin Medusa représente une étape importante dans la réduction de la fracture numérique entre l'Europe et l'Afrique du Nord, reliant des pays comme le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Algérie et l'Égypte grâce à des connexions en fibre optique à haute capacité”, a souligné Nokia.
Cette acquisition place Nokia à l'avant-garde du projet d'Afr-Ix Telecom, un opérateur fortement implanté en Afrique avec des opérations dans plus de 50 pays et plus de 15 bureaux, ainsi que des opérations en Europe, en Amérique et en Asie. Conçu comme un système à accès ouvert, le câble sous-marin Medusa offre aux opérateurs de télécommunications de la région un accès à des services de connectivité avancés, soutenant ainsi le déploiement de la 5G, la croissance de l'infrastructure cloud et les demandes croissantes de bande passante de l'intelligence artificielle et des technologies futures.
Ambitieux projet de câble sous-marin long de 7 100 kilomètres, Medusa reliera le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et Chypre au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie et à l'Égypte. Financé à hauteur de 342 millions d'euros par l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, Medusa vise à renforcer la connectivité numérique, la recherche scientifique et le commerce régional et interrégional en Afrique du Nord. Les câbles sous-marins acheminent 97 % du trafic internet mondial, soit 10 000 milliards de dollars de transactions financières chaque jour.
Actuellement, plus de la moitié des infrastructures appartiennent à des opérateurs américains (426 câbles dans le monde). Par sa Nouvelle route de la soie, pourtant (Belt and Road Initiative - Bri), la Chine vise à en contrôler plus de 60 % d'ici fin 2025, les transformant en outils d'influence économique. Dans ce contexte, Medusa devient une pierre angulaire de la stratégie “Global Gateway”, la réponse européenne à la nouvelle stratégie géopolitique de Pékin.