Tunisie-Italie: projet Sumud, la coopération soutient l’art de la broderie entre tradition et impact social

AGI - Tilli Tanit, un atelier de broderie fondé à Mahdia, en Tunisie, par Nejib Belhaj, incarne un parfait équilibre entre tradition artisanale et innovation sociale, offrant des opportunités professionnelles tout en valorisant un savoir-faire ancestral. Soutenu par le projet "Sumud – résilience, innovation et durabilité pour les micro, petites et moyennes entreprises artisanales, agricoles et touristiques en Tunisie", financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à travers l’Agence italienne pour la coopération au développement (Aics) et mis en œuvre par Oxfam Italia en partenariat avec Avsi, la Région Toscane, Shanti et l’Association pour l’agriculture durable (Apad), cette initiative représente un modèle de réussite.
"Plus qu’un simple atelier, Tilli Tanit est un espace de rencontre entre le patrimoine culturel, l’innovation contemporaine et l’engagement social", déclarent Sarah Corti, responsable de la communication d’Aics Tunis, et Carlotta Fiorino, chargée de programme pour le secteur du développement rural en Tunisie d’Aics Tunis. Depuis sa création en 2014, l’atelier s’est fixé pour objectif de valoriser le savoir-faire textile de Mahdia tout en offrant des opportunités professionnelles dignes et stables aux femmes artisanes de la région.
Le fondateur, Nejib Belhaj, a grandi dans l’univers de la broderie, apprenant dès son plus jeune âge l’art de l’aiguille et du fil auprès de sa mère et de sa grand-mère. Aujourd’hui, l’atelier emploie cinq personnes, dont quatre femmes, dans un climat de solidarité et de flexibilité. Nejib s’occupe de la direction artistique et des relations avec les clients, tandis que sa sœur Zahra gère l’administration et les finances. Tilli Tanit se distingue par une production artisanale contemporaine de haute qualité.
Chaque pièce est réalisée à la main avec un grand soin, en utilisant des matières premières locales telles que le raphia, la viscose et la laine, mais aussi des matériaux non conventionnels comme le plastique, dans une démarche alliant durabilité et créativité. L’atelier produit des tableaux brodés, des textiles décoratifs et des pièces uniques, souvent en collaboration avec des artistes, des designers ou des concept stores.
Grâce au soutien du projet Sumud, Tilli Tanit a franchi une étape significative dans son développement. Le projet a permis de renforcer l’organisation interne, d’optimiser la gestion des stocks et de poser les bases pour la création d’un site de vente en ligne, avec l’objectif d’atteindre un public plus large et diversifié. L’impact de Sumud s’est également étendu à la professionnalisation de la stratégie de communication de l’atelier, allant de la création d’une identité visuelle cohérente à la production de contenus mettant en valeur le travail des artisanes, jusqu’à l’ouverture à des collaborations avec des influenceurs et des partenaires internationaux dans les domaines de l’art, de la mode et du design.
"Je remercie la Coopération italienne pour leur précieux soutien. Ce partenariat nous ouvre de nouvelles perspectives et nous aide à valoriser le travail des artisanes tout en préservant notre patrimoine culturel. C’est un véritable moteur de croissance et d’impact au sein de notre communauté", a témoigné Nejib. Deux orientations futures ont été tracées par Nejib : offrir des opportunités d’insertion professionnelle à des femmes en situation de vulnérabilité particulière (par exemple, en détention ou sans soutien économique) à travers la broderie, et créer un atelier-école pour transmettre son savoir-faire et attirer les nouvelles générations vers ce métier encore trop peu valorisé.