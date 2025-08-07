République du Congo: l’Italie et l’Onu travaillent au renforcement de l’économie numérique

AGI - L'Italie aidera la République du Congo à développer sa propre économie numérique, un parcours lancé en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) avec une attention particulière au secteur de l'Intelligence artificielle. L'ambassadeur d'Italie à Brazzaville, Enrico Nunziata, l'a rappelé à l'occasion d'une rencontre avec le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo. Rome et Brazzaville sont firmataires d'un Mémorandum d'entente dans lequel les deux parties se sont engagées à développer une stratégie commune dans le secteur numérique. Les projets jusque-là examinés portent sur les technologies de l'IA, sur le développement des startups et la formation des jeunes, s'appliquant à plusieurs secteurs clés tels que la santé, l'agriculture, la logistique. Nunziata a également souligné la volonté de promouvoir la réalisation d'un Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle.
En juillet, Nunziata a participé à Brazzaville à une réunion tenue en présence du Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Adama Diaan Barry, en tant que partenaire technique. "L'objectif est de soutenir les startups congolaises et de former les jeunes innovateurs aux nouvelles technologies. Dans le cadre de cet accord, le Pnud aidera le Congo à élaborer une stratégie en matière d'intelligence artificielle. Fin juillet, il recrutera une entreprise spécialisée pour mettre en œuvre cette stratégie", a déclaré le ministre Ibombo. L'ambassadeur d'Italie a rappelé que le Congo a été sélectionné parmi les pays pilotes pour la mise en œuvre du Plan Mattei, projet qui vise à soutenir jusqu'à 500 000 startups africaines en Afrique. "Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Mattei, conformément au protocole d'accord signé entre les gouvernements congolais et italien. Les pays sélectionnés sont ceux avec lesquels l'Italie a un partenariat prioritaire, notamment la République du Congo", a-t-il ajouté.
Pour sa part, la représentante du PNUD a rappelé que l’agence de l’Onu "dispose d'un centre d'excellence pour les services numériques" à Rome. Tous ces services seront transférés au Congo afin de soutenir la vision numérique nationale pour la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et la formation des jeunes dans divers secteurs », a déclaré Diane Barry. Dans le cadre du Plan Mattei, 21 projets sont en cours en Afrique, dont 17 dans neuf pays pilotes et quatre autres dans le cadre d'initiatives régionales, pour un montant total de plus de 420 millions d'euros.
Le protocole d'accord (MoU) entre l'Italie et le Congo a été signé à Rome par Adolfo Urso, ministre des Entreprises et du Made in Italy, et Leon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Ce protocole vise à soutenir la mise en œuvre de programmes conjoints de formation, de certification et d'incubation pour les jeunes Africains et à renforcer les compétences grâce à des formations conjointes dans les domaines des technologies de l'IA, du big data, de la robotique et de l'innovation ; à soutenir les startups africaines en facilitant leur accès aux ressources informatiques et au traitement des données ; et à identifier et co-développer des cas d'utilisation de l'IA appliqués à des secteurs tels que la santé, l'agriculture, l'éducation et la logistique. Cette collaboration vise également à mobiliser des partenaires publics et privés pour soutenir le développement d'un écosystème numérique dynamique en Afrique centrale et à partager les meilleures pratiques en matière de gouvernance, d'éthique et de réglementation de l'IA.
Le ministère italien des Entreprises et du Made in Italy a récemment annoncé la signature prochaine du protocole. Dans le cadre du renforcement des relations économiques et de la coopération bilatérale entre le Congo et l’Italie, fin mai une délégation d’investisseurs italiens s’est rendue à Brazzaville à l’occasion du Forum des Affaires 2025. Cette visite de travail a été l’occasion pour les autorités congolaises de présenter à leurs partenaires italiens les opportunités d’investissement offertes par le pays, notamment dans les secteurs stratégiques qui stimulent la croissance et sont jugés conformes aux priorités nationales de développement.